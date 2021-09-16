Турция не примет привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» без ПЦР-теста
Турция изменила правила въезда россиян с 14 сентября — с этого дня посещать страну без ПЦР-теста на коронавирус могут только россияне, вакцинированные «Спутником V», сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Anex Tour и Pegas Touristik. Привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» без ПЦР-теста страна не примет.
Туроператоры, среди которых ANEX Tour и PEGAS Touristik, пояснили, что основываются на информации авиаперевозчиков. Согласно ей, въехать в Турцию по сертификату вакцинации можно, если вакцина признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Турцией.
В АТОР пояснили, что такие выводы были сделаны, скорее всего, партнерами туроператоров исходя из текста циркуляра МВД Турции от 3 сентября, на основании которого на рейсах перестали принимать сертификаты о вакцинации «Спутником лайт». В ассоциации отметили, что ни в одном официальном документе не говорится, что сертификаты перестанут принимать именно 14 сентября.
На сайте «Аэрофлота» говорится, что пассажиры, которые летят в Турцию, должны предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса, которая была завершена не менее чем за две недели до поездки. Уточнения о необходимости прививаться именно «Спутником V» там не говорится. На сайте посольства Турции в России опубликованы те же правила, уточнили в АТОР. В начале сентября Турция разрешила детям до 12 лет въезжать в страну без ПЦР-теста.