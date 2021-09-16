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Турция не примет привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» без ПЦР-теста

Ведомости

Турция изменила правила въезда россиян с 14 сентября — с этого дня посещать страну без ПЦР-теста на коронавирус могут только россияне, вакцинированные «Спутником V», сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Anex Tour и Pegas Touristik. Привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» без ПЦР-теста страна не примет.

Туроператоры, среди которых ANEX Tour и PEGAS Touristik, пояснили, что основываются на информации авиаперевозчиков. Согласно ей, въехать в Турцию по сертификату вакцинации можно, если вакцина признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Турцией.

В АТОР пояснили, что такие выводы были сделаны, скорее всего, партнерами туроператоров исходя из текста циркуляра МВД Турции от 3 сентября, на основании которого на рейсах перестали принимать сертификаты о вакцинации «Спутником лайт». В ассоциации отметили, что ни в одном официальном документе не говорится, что сертификаты перестанут принимать именно 14 сентября.

На сайте «Аэрофлота» говорится, что пассажиры, которые летят в Турцию, должны предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса, которая была завершена не менее чем за две недели до поездки. Уточнения о необходимости прививаться именно «Спутником V» там не говорится. На сайте посольства Турции в России опубликованы те же правила, уточнили в АТОР. В начале сентября Турция разрешила детям до 12 лет въезжать в страну без ПЦР-теста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных