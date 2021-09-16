Турция не примет привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной» без ПЦР-теста

На сайте «Аэрофлота» говорится, что пассажиры, которые летят в Турцию, должны предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса, которая была завершена не менее чем за две недели до поездки. Уточнения о необходимости прививаться именно «Спутником V» там не говорится. На сайте посольства Турции в России опубликованы те же правила, уточнили в АТОР. В начале сентября Турция разрешила детям до 12 лет въезжать в страну без ПЦР-теста.