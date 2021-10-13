Росфинмониторинг предложил разрешить силовикам блокировать банковские счета без суда

После блокировки счета банк должен будет уведомить об этом его владельца и сообщить ему причину блокировки и должность человека, который принял такое решение. После блокировки владелец счета сможет получить доступ к своим деньгам в размере прожиточного минимума на каждого члена его семьи. Также он получит доступ к деньгам для оплаты налогов, штрафов и коммуналки. Человек также сможет оспорить в суде решение о блокировке его счета.