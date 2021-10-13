Росфинмониторинг предложил разрешить силовикам блокировать банковские счета без суда
Росфинмониторинг разработал законопроект, в котором предлагается разрешить МВД и ФСБ блокировать банковские счета россиян на 10 дней без решения суда, если есть предварительно подтвержденная информация об использовании счета для незаконного оборота наркотиков, финансирования терроризма, экстремизма или организации публичных мероприятий с нарушением установленного порядка.
Такое решение сможет принимать руководитель, его заместитель или руководитель территориального органа МВД и ФСБ. Банковский счет или электронные средства платежа будут блокироваться на 10 дней. В течение суток копию решения будут направлять в Генпрокуратуру или прокуратуру региона. Прокурор может выразить протест, и тогда решение о блокировке счета будет приостановлено, однако МВД и ФСБ смогут оспорить его в суде.
После блокировки счета банк должен будет уведомить об этом его владельца и сообщить ему причину блокировки и должность человека, который принял такое решение. После блокировки владелец счета сможет получить доступ к своим деньгам в размере прожиточного минимума на каждого члена его семьи. Также он получит доступ к деньгам для оплаты налогов, штрафов и коммуналки. Человек также сможет оспорить в суде решение о блокировке его счета.
В пояснительной записке говорится, что решение о блокировке счета «может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях», такие сведения должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».