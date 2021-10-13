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Росфинмониторинг предложил разрешить силовикам блокировать банковские счета без суда

Ведомости

Росфинмониторинг разработал законопроект, в котором предлагается разрешить МВД и ФСБ блокировать банковские счета россиян на 10 дней без решения суда, если есть предварительно подтвержденная информация об использовании счета для незаконного оборота наркотиков, финансирования терроризма, экстремизма или организации публичных мероприятий с нарушением установленного порядка.

Такое решение сможет принимать руководитель, его заместитель или руководитель территориального органа МВД и ФСБ. Банковский счет или электронные средства платежа будут блокироваться на 10 дней. В течение суток копию решения будут направлять в Генпрокуратуру или прокуратуру региона. Прокурор может выразить протест, и тогда решение о блокировке счета будет приостановлено, однако МВД и ФСБ смогут оспорить его в суде.

После блокировки счета банк должен будет уведомить об этом его владельца и сообщить ему причину блокировки и должность человека, который принял такое решение. После блокировки владелец счета сможет получить доступ к своим деньгам в размере прожиточного минимума на каждого члена его семьи. Также он получит доступ к деньгам для оплаты налогов, штрафов и коммуналки. Человек также сможет оспорить в суде решение о блокировке его счета.

В пояснительной записке говорится, что решение о блокировке счета «может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях», такие сведения должны быть «достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных