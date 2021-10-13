Иммунолог рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19

«Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать», — отметил иммунолог. Если прошло много времени с первичной вакцинации, антител к коронавирусу осталось мало или не осталось совсем.