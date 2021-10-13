Иммунолог рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19
Реакция организма человека на ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, будет такой же, как на первичную вакцинацию: может появиться температура, общая слабость и боль в мышцах, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в эфире радио Sputnik.
«Если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», — рассказал Крючков.
По его словам, не нужно бояться дополнительных нежелательных явлений после ревакцинации, если состояние здоровья человека не изменилось. Перед тем как записаться на повторную прививку, нужно посмотреть, не появились ли у вакцины противопоказания, изменилось ли здоровье самого человека. После прививки нужно избегать людных мест, потому что иммунитет вырабатывается не сразу.
«Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать», — отметил иммунолог. Если прошло много времени с первичной вакцинации, антител к коронавирусу осталось мало или не осталось совсем.
В середине сентября столичные власти начали оцифровывать первые результаты программы ревакцинации, стартовавшей с 1 июля 2021 г. Вновь привитым москвичам и жителям из других регионов, которые прошли ревакцинацию в столице, стали доступны электронные сертификаты о прививках и обновленные QR-коды. Сервис официально заработал с 13 сентября.