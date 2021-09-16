Ревакцинированным москвичам начали выдавать QR-коды

Эпидемиолог профессор НИУ ВШЭ Василий Власов же считает, что уже начался новый подъем заболеваемости в Москве: «Он вряд ли будет ниже, чем летний, и вряд ли продлится меньше двух месяцев». ​​В пресс-службе мэра и правительства Москвы не ответили на запрос «Ведомостей», планируют ли столичные власти в случае нового подъема заболеваемости вновь вводить систему пропуска в рестораны, кафе и другие заведения только по QR-кодам. Куринный сомневается, что власти снова пойдут на этот шаг, несмотря на обновление системы QR-кодов в связи с ревакцинацией. Новые ограничения в столице возможны, допускает эпидемиолог Эдуард Шунков, но для этого нужны веские основания: рост заболеваемости, появление нового штамма ковида, вызывающего высокую летальность, нехватка коек в больницах. Вакцинацию от ковида он называет более эффективной, чем ограничительные меры.