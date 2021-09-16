Ревакцинированным москвичам начали выдавать QR-коды

Ревакцинированным москвичам начали выдавать QR-кодыПока они требуются только для посещения культурных мероприятий
Столичные власти начали оцифровывать первые результаты программы ревакцинации, стартовавшей с 1 июля 2021 г. Вновь привитым москвичам и жителям из других регионов, которые прошли ревакцинацию в столице, стали доступны электронные сертификаты о прививках и обновленные QR-коды. Сервис официально заработал с 13 сентября, сказал «Ведомостям» представитель заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой. QR-код в связи с ревакцинацией генерируется в день прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной вакцины и действует в течение года, уточнил собеседник «Ведомостей». Ссылка на QR-код приходит в sms, также он должен быть доступен в электронной медицинской карте и на портале mos.ru.
Корреспондент «Ведомостей» 16 сентября получил sms со ссылкой на свой электронный сертификат о прохождении ревакцинации от COVID-19. В нем содержится QR-код, номер сертификата, отметка «действителен» и указан срок действия – 19 августа 2022 г., к этому моменту истечет ровно год после повторной прививки от ковида.
Цифровой сертификат должен дублироваться также на федеральном портале госуслуг, добавил представитель заместителя мэра Москвы. Данные для «Госуслуг» о первичной и повторной вакцинации от ковида в автоматическом режиме формирует Министерство здравоохранения, пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Минцифры. После ревакцинации пользователи портала получают новый сертификат на русском и английском языках, а также QR-код. В пресс-службе Минздрава на момент подписания номера в печать не ответили на вопрос «Ведомостей», когда система продления QR-кодов для ревакцинированных от ковида россиян начнет действовать по всей стране.
Сейчас электронный сертификат в Москве может потребоваться для доступа на концерты, выставки и другие массовые мероприятия, уточнил представитель Раковой. Столичные учреждения культуры могут допускать туда до 50% зрителей, но не более 500 человек или работать в формате COVID-free. Последний предусматривает проверку у зрителей QR-кодов о вакцинации от ковида, отрицательного ПЦР-теста или подтверждения перенесенной инфекции. О запуске спектаклей в формате COVID-free заявило несколько московских театров – в частности, Театр наций и «Ленком им. Марка Захарова».
QR-коды активно использовались во время третьей волны коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел обязательную систему QR-кодов для посещения общепита с 28 июня по 19 июля. По словам Собянина, это позволило снизить число заболевших и на треть сократить количество госпитализаций. Введение QR-кодов для посещения общепита было краткосрочным, поскольку вызвало негативную реакцию людей и бизнеса, напоминает член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Эпидемиолог профессор НИУ ВШЭ Василий Власов же считает, что уже начался новый подъем заболеваемости в Москве: «Он вряд ли будет ниже, чем летний, и вряд ли продлится меньше двух месяцев». В пресс-службе мэра и правительства Москвы не ответили на запрос «Ведомостей», планируют ли столичные власти в случае нового подъема заболеваемости вновь вводить систему пропуска в рестораны, кафе и другие заведения только по QR-кодам. Куринный сомневается, что власти снова пойдут на этот шаг, несмотря на обновление системы QR-кодов в связи с ревакцинацией. Новые ограничения в столице возможны, допускает эпидемиолог Эдуард Шунков, но для этого нужны веские основания: рост заболеваемости, появление нового штамма ковида, вызывающего высокую летальность, нехватка коек в больницах. Вакцинацию от ковида он называет более эффективной, чем ограничительные меры.