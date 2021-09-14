Журнал Lancet опубликовал статью о рисках массовой ревакцинации
Массовая ревакцинация от COVID-19 может привести к побочным эффектам, таким как миокардит и синдром Гийена-Барре. К такому выводу пришли ученые, среди которых в том числе сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Их статья опубликована в журнале The Lancet.
«Хотя преимущества первичной вакцинации против COVID-19 явно перевешивают риски, могут возникнуть риски, если бустеры будут вводиться слишком рано или слишком часто. Особенно это касается вакцин, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты, такие как миокардит... или синдром Гийена-Барра», — говорится в статье. По мнению ее авторов, это касается как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса.
Эксперты также добавляют, что вызванная дельта-штаммом коронавируса волна усугубила мировой кризис общественного здравоохранения и заставила власти большинства стран задуматься о необходимости бустерных доз для вакцинированного населения. По мнению ученых, для использования бустеров необходимо будет провести исследования и определить конкретные обстоятельства их применения. Ученые также высказывают опасения, что бустеры могут подорвать усилия первичной вакцинации. При этом бустерная вакцинация может потребоваться тем, у кого не сформировалась защита после основной вакцинации, утверждают ученые.
В России в настоящее время вакцинированы от коронавируса более 46 млн человек, сообщил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко. Массовая вакцинация началась в стране в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.
В России официально зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».