Журнал Lancet опубликовал статью о рисках массовой ревакцинации

«Хотя преимущества первичной вакцинации против COVID-19 явно перевешивают риски, могут возникнуть риски, если бустеры будут вводиться слишком рано или слишком часто. Особенно это касается вакцин, которые могут иметь иммуноопосредованные побочные эффекты, такие как миокардит... или синдром Гийена-Барра», — говорится в статье. По мнению ее авторов, это касается как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса.