Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян
В России в настоящее время вакцинированы от коронавируса более 46 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24».
«Сегодня в Российской Федерации вакцинировано более 46 млн наших граждан и вакцинация сегодня показывает эффективность в профилактике заболевания», — сообщил министр.
По его словам, в регионах России сформирован месячный запас вакцины от коронавируса, дефицита нет. «Вакцины достаточно, запасы составляют около одного месяца», — отметил он.
В России официально зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация началась в России в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.