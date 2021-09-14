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ВОЗ предупредила о дискриминации в случае введения паспортов вакцинации

Ведомости

Введение для жителей разных стран обязанности иметь паспорта вакцинации, подтверждающие наличие прививки от COVID-19, для того, чтобы путешествовать, в условиях нехватки соответствующих препаратов приведет к дискриминации. Об этом заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Трансляция заседания велась на странице ВОЗ в Twitter.

«Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условия для поездок из-за отсутствия достаточного количества вакцин. Это будет инструментом для дискриминации. Это не поможет», — сказал Гебрейесус.

При этом он допустил появление таких паспортов в будущем, когда охват населения планеты вакцинами увеличится. На данный момент ВОЗ взаимодействует со странами, разрабатывающими подобные документы, чтобы создать единую систему и начать пользоваться ею, когда паспорта будут повсеместно применяться, добавил глава организации.

Гебрейесус в очередной раз призвал страны — производители вакцин от коронавируса поделиться ими с государствами, где доля привитых мала. Согласно целям ВОЗ, минимум 40% населения в каждой стране мира должны получить препарат от COVID-19 к концу этого года. К концу следующего года необходимо достичь показателя в 70%.

Ранее по теме: ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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