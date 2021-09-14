ВОЗ предупредила о дискриминации в случае введения паспортов вакцинации
Введение для жителей разных стран обязанности иметь паспорта вакцинации, подтверждающие наличие прививки от COVID-19, для того, чтобы путешествовать, в условиях нехватки соответствующих препаратов приведет к дискриминации. Об этом заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Трансляция заседания велась на странице ВОЗ в Twitter.
«Мы не хотим, чтобы паспорта вакцинации использовались в качестве условия для поездок из-за отсутствия достаточного количества вакцин. Это будет инструментом для дискриминации. Это не поможет», — сказал Гебрейесус.
При этом он допустил появление таких паспортов в будущем, когда охват населения планеты вакцинами увеличится. На данный момент ВОЗ взаимодействует со странами, разрабатывающими подобные документы, чтобы создать единую систему и начать пользоваться ею, когда паспорта будут повсеместно применяться, добавил глава организации.
Гебрейесус в очередной раз призвал страны — производители вакцин от коронавируса поделиться ими с государствами, где доля привитых мала. Согласно целям ВОЗ, минимум 40% населения в каждой стране мира должны получить препарат от COVID-19 к концу этого года. К концу следующего года необходимо достичь показателя в 70%.