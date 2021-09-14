ВОЗ предупредила о дискриминации в случае введения паспортов вакцинации

Гебрейесус в очередной раз призвал страны — производители вакцин от коронавируса поделиться ими с государствами, где доля привитых мала. Согласно целям ВОЗ, минимум 40% населения в каждой стране мира должны получить препарат от COVID-19 к концу этого года. К концу следующего года необходимо достичь показателя в 70%.