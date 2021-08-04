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ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября. Об этом заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга.

«Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность получить прививку от коронавируса минимум 10% населения каждой страны», — сказал доктор Тедрос.

Он отметил, что в мире было сделано 4 млрд прививок от коронавируса, 80% из них – в странах с высоким доходом и доходом выше среднего. Однако в бедных странах многие не могут сделать первую прививку от коронавируса. Глава ВОЗ призвал направить большую часть поставок вакцин в эти страны.

В Москве ревакцинация от коронавируса началась в июле этого года. Сделать третью прививку рекомендовали тем, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом более полугода назад. По мнению ряда экспертов, ревакцинация поможет усилить иммунитет против коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных