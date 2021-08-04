ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября. Об этом заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга.
«Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность получить прививку от коронавируса минимум 10% населения каждой страны», — сказал доктор Тедрос.
Он отметил, что в мире было сделано 4 млрд прививок от коронавируса, 80% из них – в странах с высоким доходом и доходом выше среднего. Однако в бедных странах многие не могут сделать первую прививку от коронавируса. Глава ВОЗ призвал направить большую часть поставок вакцин в эти страны.
В Москве ревакцинация от коронавируса началась в июле этого года. Сделать третью прививку рекомендовали тем, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом более полугода назад. По мнению ряда экспертов, ревакцинация поможет усилить иммунитет против коронавируса.