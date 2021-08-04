ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Он отметил, что в мире было сделано 4 млрд прививок от коронавируса, 80% из них – в странах с высоким доходом и доходом выше среднего. Однако в бедных странах многие не могут сделать первую прививку от коронавируса. Глава ВОЗ призвал направить большую часть поставок вакцин в эти страны.