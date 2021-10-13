В Москве число случаев COVID-19 среди школьников выросло на 42%

«Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста», — рассказала Ракова.