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В Москве число случаев COVID-19 среди школьников выросло на 42%

Ведомости

Прирост заболеваемости коронавирусом среди московских школьников за последние две недели вырос на 42% по сравнению с предыдущими двумя неделями, за месяц – в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста», — рассказала Ракова.

Для борьбы с коронавирусом среди детей в 10 школах Москвы с 14 октября начнется бесплатное экспресс-тестирование. Все ученики с 1 по 11 класс и дошкольники будут сдавать тесты раз в две недели. Такая методика широко применяется за границей, а в Великобритании, Австрии и отдельных регионах Германии школьники проходят экспресс-тесты два раза в неделю.

Если ребенок получит положительный результат, в классе не будут вводить карантин. К нему на дом придет врач, проведет осмотр и сделает ПЦР-тест, чтобы подтвердить заболевание. По итогам пилотного проекта власти Москвы могут запустить экспресс-тестирование в других образовательных организациях.

С 11 октября жители Москвы могут бесплатно сдать экспресс-тесты на коронавирус в 20 пунктах, в том числе в нескольких отделениях МФЦ, ГУМе, фудмолле «Депо» и других торговых центрах.

Ранее по теме: В десяти московских школах начнут тестировать детей на коронавирус

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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