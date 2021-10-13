В Москве число случаев COVID-19 среди школьников выросло на 42%
Прирост заболеваемости коронавирусом среди московских школьников за последние две недели вырос на 42% по сравнению с предыдущими двумя неделями, за месяц – в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста», — рассказала Ракова.
Для борьбы с коронавирусом среди детей в 10 школах Москвы с 14 октября начнется бесплатное экспресс-тестирование. Все ученики с 1 по 11 класс и дошкольники будут сдавать тесты раз в две недели. Такая методика широко применяется за границей, а в Великобритании, Австрии и отдельных регионах Германии школьники проходят экспресс-тесты два раза в неделю.
Если ребенок получит положительный результат, в классе не будут вводить карантин. К нему на дом придет врач, проведет осмотр и сделает ПЦР-тест, чтобы подтвердить заболевание. По итогам пилотного проекта власти Москвы могут запустить экспресс-тестирование в других образовательных организациях.
С 11 октября жители Москвы могут бесплатно сдать экспресс-тесты на коронавирус в 20 пунктах, в том числе в нескольких отделениях МФЦ, ГУМе, фудмолле «Депо» и других торговых центрах.