В десяти московских школах начнут тестировать детей на коронавирус

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что такое тестирование на ковид с периодичностью раз в две недели не даст желаемого сокращения заболеваемости среди школьников, поскольку инфекцию нужно выявлять на ранней стадии. Уже после нескольких дней болезни ПЦР-тесты могут показывать у пациентов с ковидом отрицательный результат, за это время ребенок может успеть заразить своих одноклассников, пояснил он. По мнению Шуляка, наиболее правильный способ выявлять заболевших ковидом – делать экспресс-тесты тем, у кого появились признаки ОРВИ.