В десяти московских школах начнут тестировать детей на коронавирус

В десяти московских школах начнут тестировать детей на коронавирусПосле эксперимента опыт могут распространить на другие учебные заведения столицы
Десять столичных школ с 14 октября запускают бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус всех учащихся с 1 по 11 класс, а также воспитанников детских садов при этих учебных заведениях. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.
Дети будут проходить тестирование раз в две недели. Данная мера вводится, чтобы избежать перехода на дистанционное обучение, пояснила она.
Результат экспресс-теста не будет считаться подтверждением диагноза или основанием для введения карантина в классе, а послужит сигналом для дополнительной проверки здоровья школьника врачом, пояснила Ракова. По итогам пилота московские власти рассмотрят возможность организации такой процедуры в других школах, сказала вице-мэр. Она не уточнила, когда именно будет завершен эксперимент.
Введение этих мер объясняют тем, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше школьников, чем месяцем ранее. «Дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, при этом они почти в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые», – говорит вице-мэр. С начала осени были госпитализированы более 280 школьников, отметила Ракова.
Использование экспресс-теста не требует специальных медицинских навыков, поэтому по решению школы процедуру смогут проводить как учителя, так и медработники. Сотрудники школ уже прошли обучение по взятию экспресс-тестов, уточнила Ракова.
Есть и альтернативные варианты. Старшеклассники смогут делать себе тест под наблюдением учителя сами, говорит вице-мэр. Также и родители смогут провести тестирование своего ребенка самостоятельно в присутствии сотрудника школы по установленному расписанию. В случае отказа от школьного экспресс-тестирования родители школьника должны будут предоставлять в школу результат отрицательного ПЦР-теста на ковид раз в две недели.
При положительном результате теста школа уведомит об этом родителей ребенка и поликлинику, за которой он закреплен. Школьника направят домой, в этот же или на следующий день врач из поликлиники осмотрит ребенка и проведет повторный экспресс-тест и ПЦР-тест. В случае положительного повторного экспресс-теста и наличии симптомов коронавируса или положительного ПЦР-теста врач назначит ребенку лечение и протестирует всех членов семьи.
Педиатр и инфекционист медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков положительно оценивает проект и уверен, что его нужно разворачивать во всех московских школах. Но экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу в школах стоит проводить чаще – раз в неделю, считает он. Кроме того, Тимаков предложил проводить подобное экспресс-тестирование в других общественных местах.
Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что такое тестирование на ковид с периодичностью раз в две недели не даст желаемого сокращения заболеваемости среди школьников, поскольку инфекцию нужно выявлять на ранней стадии. Уже после нескольких дней болезни ПЦР-тесты могут показывать у пациентов с ковидом отрицательный результат, за это время ребенок может успеть заразить своих одноклассников, пояснил он. По мнению Шуляка, наиболее правильный способ выявлять заболевших ковидом – делать экспресс-тесты тем, у кого появились признаки ОРВИ.