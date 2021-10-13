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В десяти московских школах начнут тестировать детей на коронавирус

После эксперимента опыт могут распространить на другие учебные заведения столицы
Анна Киселева
Сергей Фадеичев / ТАСС

Десять столичных школ с 14 октября запускают бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус всех учащихся с 1 по 11 класс, а также воспитанников детских садов при этих учебных заведениях. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель столичного оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова. 

Дети будут проходить тестирование раз в две недели. Данная мера вводится, чтобы избежать перехода на дистанционное обучение, пояснила она.

Результат экспресс-теста не будет считаться подтверждением диагноза или основанием для введения карантина в классе, а послужит сигналом для дополнительной проверки здоровья школьника врачом, пояснила Ракова. По итогам пилота московские власти рассмотрят возможность организации такой процедуры в других школах, сказала вице-мэр. Она не уточнила, когда именно будет завершен эксперимент. 

Введение этих мер объясняют тем, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше школьников, чем месяцем ранее. «​​Дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, при этом они почти в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые», – говорит вице-мэр. С начала осени были госпитализированы более 280 школьников, отметила Ракова. 

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Использование экспресс-теста не требует специальных медицинских навыков, поэтому по решению школы процедуру смогут проводить как учителя, так и медработники. Сотрудники школ уже прошли обучение по взятию экспресс-тестов, уточнила Ракова.

Есть и альтернативные варианты. Старшеклассники смогут делать себе тест под наблюдением учителя сами, говорит вице-мэр. Также и родители смогут провести тестирование своего ребенка самостоятельно в присутствии сотрудника школы по установленному расписанию. В случае отказа от школьного экспресс-тестирования родители школьника должны будут предоставлять в школу результат отрицательного ПЦР-теста на ковид раз в две недели. 

При положительном результате теста школа уведомит об этом родителей ребенка и поликлинику, за которой он закреплен. Школьника направят домой, в этот же или на следующий день врач из поликлиники осмотрит ребенка и проведет повторный экспресс-тест и ПЦР-тест. В случае положительного повторного экспресс-теста и наличии симптомов коронавируса или положительного ПЦР-теста врач назначит ребенку лечение и протестирует всех членов семьи. 

Педиатр и инфекционист медицинского центра «Лидер-медицина» ​​Евгений Тимаков положительно оценивает проект и уверен, что его нужно разворачивать во всех московских школах. Но экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу в школах стоит проводить чаще – раз в неделю, считает он. Кроме того, Тимаков предложил проводить подобное экспресс-тестирование в других общественных местах.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что такое тестирование на ковид с периодичностью раз в две недели не даст желаемого сокращения заболеваемости среди школьников, поскольку инфекцию нужно выявлять на ранней стадии. Уже после нескольких дней болезни ПЦР-тесты могут показывать у пациентов с ковидом отрицательный результат, за это время ребенок может успеть заразить своих одноклассников, пояснил он. По мнению Шуляка, наиболее правильный способ выявлять заболевших ковидом – делать экспресс-тесты тем, у кого появились признаки ОРВИ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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