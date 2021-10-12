В Минздраве признали наличие регионов с низким запасом антиковидных препаратов

В Минздраве признали наличие регионов с низким запасом антиковидных препаратовВ 15 субъектах Федерации сообщали о возможной нехватке бесплатных лекарств от ковида
Сложности с получением бесплатных антиковидных препаратов с июля возникли минимум в 21 регионе России, следует из сообщений местных СМИ, подсчитали «Ведомости».
Еще в июле этого года екатеринбургское издание E1.ru приводило 13 сообщений жителей Свердловской области, которые приобретали необходимые препараты за свой счет. В их числе были умифеновир, фавипиравир, интерферон альфа и другие лекарства. В поликлиниках, где больные должны были обслуживаться, им заявляли, что препараты закончились.
В августе министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании с руководителями региональных депздравов высказывал претензии в адрес девяти регионов, где, по его данным, наблюдался дефицит лекарств для пациентов, лечащихся на дому, сообщало информационное агентство Ura.ru. Речь шла, по информации агентства, в том числе о препаратах для лечения тяжелых форм коронавируса – олокизумабе и левилимабе. Среди регионов, вызвавших недовольство Мурашко, сообщало СМИ, были Свердловская область, Калмыкия и Бурятия.
Еще в трех регионах проблемы, судя по сообщениям местных СМИ, возникли в сентябре. В их числе – Саратовская, Ростовская и Ульяновская области. Министр здравоохранения Саратовской области записал тогда в своем Instagram видеообращение, в котором заявил, что региональные власти не успевают закупать необходимое количество препаратов из-за резкого всплеска заболеваемости. В октябре сообщения о проблемах с получением бесплатных лекарств появились в СМИ еще семи регионов – Якутии, Коми, Башкирии, а также Смоленской, Воронежской, Самарской и Челябинской областей.
Представители минздравов почти всех регионов, где СМИ сообщали о дефиците бесплатных препаратов, на запросы «Ведомостей» не ответили. В минздраве Оренбургской области сообщили, что с ноября 2020 г. по сентябрь 2021 г. региональные власти направили на закупку препаратов для амбулаторного лечения пациентов с ковидом 227,3 млн руб., из которых 50 млн руб. – средства областного бюджета. Жалобы пациентов на нехватку лекарств, о которых в октябре сообщало Orendey.ru, представитель регионального минздрава также не прокомментировал.
В столичной поликлинике № 12 корреспонденту «Ведомостей» с ковидом врач выписал арбидол (умифеновир) и гриппферон (интерферон альфа-2b), но приобрести их было предложено самостоятельно. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы «Ведомостям» сообщили, что пациентам выдаются бесплатные лекарства. В больницах и на аптечном складе депздрава сформирован двухмесячный запас необходимых препаратов.
Официальные данные
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за 12 октября, число новых заболевших ковидом днем ранее по всей России составило 28 190 человек, умерло 973 человека. За последнюю неделю рост заболеваемости инфекцией в стране составил 16%, заявил вчера Мурашко. В больницах находится 235 000 пациентов с коронавирусом. Наиболее тревожная ситуация, по его словам, складывается в Оренбургской области и Башкирии, где СМИ сообщали о проблемах с выдачей бесплатных лекарств.
Регионы закупают лекарства от ковида для амбулаторных пациентов за счет средств резервного фонда правительства, сказал «Ведомостям» представитель Минздрава. В частности, распоряжениями кабмина (от 29 октября 2020 г. № 2805-р, от 12 декабря 2020 г. № 3300-р, от 23 января 2021 г. № 127-р, от 13 марта 2021 г. № 600-р и от 9 июля 2021 г. № 1869-р) в 2020–2021 гг. на эти цели было выделено 15,7 млрд руб.
Помимо этого правительство распоряжением от 1 октября 2021 г. № 2761-р выделило из резервного фонда дополнительные 5,2 млрд руб. на закупку лекарств для амбулаторных пациентов с ковидом. Эти средства рассчитаны на 1,64 млн пациентов. Как уточнил представитель Минздрава, соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов заключены со Смоленской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской областями, а также Башкирией, Якутией и Коми. Минздрав и Ростовская область находятся в процессе заключения соглашения. СМИ сообщали про нехватку лекарств во всех перечисленных регионах.
В России есть регионы с низким запасом антиковидных препаратов, признал представитель Минздрава, добавив, что ведомство совместно с Минпромторгом принимает все возможные меры для экстренной закупки лекарств для амбулаторного и стационарного лечения пациентов с ковидом. В Минпромторге, а также правительстве России не ответили на вопросы «Ведомостей», существуют ли проблемы с финансированием закупок или производством лекарств против COVID-19, переадресовав вопрос в Минздрав.
В чем причина нехватки лекарств
Сейчас нет четкого понимания объемов оказания медицинской помощи в регионах, говорит депутат Госдумы Александр Петров. Кроме того, добавляет он, сложно строить прогнозы из-за постоянно меняющихся методических рекомендаций Минздрава по лечению инфекции – в сентябре вышла уже 12-я версия документа.
Задержки в поставках антиковидных лекарств могут быть связаны с долгой и неэффективно организованной системой госзакупок, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Срок от объявления тендера до определения поставщика может занимать до одного месяца. В период пандемии было бы правильно ускорить процедуру закупок для антиковидных препаратов, считает он.
Рост заболеваемости тоже сыграл свою роль – потребность в препаратах была определена неправильно, добавил Беспалов. Ошибки могли произойти в настройке финансовых потоков или в логистике, согласен Петров. Член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров отмечает, что в случае нехватки препаратов гражданин может позвонить на горячую линию регионального минздрава, а в поликлинике – написать жалобу на имя главврача. Региональные власти должны подробно разбирать каждый такой случай, говорит Петров.
Минздрав рекомендует использовать для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 восемь международных непатентованных наименований лекарств. В их числе противовирусный препарат фавипиравир, который под различными брендами выпускают «Р-фарм» Алексея Репика, входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова «Биннофарм групп» и др. Умифеновир под брендом «Арбидол» выпускает компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина, а парацетамол производят около десятка российских компаний. Опрошенные «Ведомостями» представители фармкомпаний заверили, что проблем с производством необходимого для обеспечения потребностей всех регионов лекарств нет.
Пациенты с ковидом получают лекарства бесплатно как амбулаторно, так и стационарно. В ФОМС не ответили на вопрос, достаточно ли текущего финансирования для обеспечения всех больных коронавирусом в стационарах.