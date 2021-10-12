В Минздраве признали наличие регионов с низким запасом антиковидных препаратов

Представители минздравов почти всех регионов, где СМИ сообщали о дефиците бесплатных препаратов, на запросы «Ведомостей» не ответили. В минздраве Оренбургской области сообщили, что с ноября 2020 г. по сентябрь 2021 г. региональные власти направили на закупку препаратов для амбулаторного лечения пациентов с ковидом 227,3 млн руб., из которых 50 млн руб. – средства областного бюджета. Жалобы пациентов на нехватку лекарств, о которых в октябре сообщало Orendey.ru, представитель регионального минздрава также не прокомментировал.