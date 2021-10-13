Северная Осетия и Чукотка ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер
В Северной Осетии и на Чукотке ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан на фоне роста заболеваемости.
В Республике Северная Осетия — Алания должны будут привиться не менее 80% государственных служащих и работников сферы услуг, туризма, торговли, общественного питания, салонов красоты, СПА-салонов, соляриев, фитнес-клубов, бассейнов и т. д. Об этом говорится в постановлении государственного санитарного врача кавказской республики Алана Тибилова.
Пройти курс вакцинации также должны будут работники образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ, энергетики, строительства и сельского хозяйства и граждане, занятые в организациях сферы бытовых услуг, услуг клиентских подразделений финансовых организаций, услуг почтовой связи, услуг МФЦ, общественного транспорта и такси.
В постановлении указано, что сотрудники, подлежащие обязательной вакцинации, должны привиться первым компонентом вакцины до 30 октября, а вторым компонентом — до 21 ноября. Ранее власти республики сообщили о введении бесплатных экспресс-тестов на коронавирус местах массового пребывания людей и во всех машинах скорой помощи.
Число случаев заражения COVID-19 в Республике Северная Осетия — Алания за прошлую неделю увеличилось на 19%, число госпитализированных пациентов — на 30%. Всего в регионе зарегистрировано 23 967 случаев заболевания COVID-19 (81 за последние сутки).
Ранее об обязательной вакцинации объявили власти Чукотского автономного округа. Привиться обязаны не менее 80% работников в таких сферах, как здравоохранение, транспорт, культура, торговля, ЖКХ и образование. Также должны вакцинироваться сотрудники госструктур, строительства, сферы услуг, рыболовных компаний, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, пищевой промышленности и других отраслей.
Первый компонент вакцины работники должны получить до 1 ноября, курс вакцинации нужно завершить до 22 ноября. Также со 2 ноября будут отстраняться от работы граждане, которые не получат ни одного компонента без медицинских противопоказаний, с 23 ноября — те, кто не прошел курс вакцинации.
В постановлении уточняется, что коэффициент распространения инфекции в регионе не снижается и составляет 1,0.
По официальным данным, за последние сутки в России от коронавируса скончались 984 человека. Показатель обновил рекорд, установленный 12 октября — 973 смерти за сутки. За последние сутки было зарегистрировано 28 190 новых заражений и 20 706 выздоровлений. Больше всего новых случаев — в Москве (4699), Санкт-Петербурге (2158) и Московской области (1804). С начала пандемии в стране зафиксировано 219 329 смертей от вируса.