Северная Осетия и Чукотка ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер

Первый компонент вакцины работники должны получить до 1 ноября, курс вакцинации нужно завершить до 22 ноября. Также со 2 ноября будут отстраняться от работы граждане, которые не получат ни одного компонента без медицинских противопоказаний, с 23 ноября — те, кто не прошел курс вакцинации.