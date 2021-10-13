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В Кремле ответили на призыв Украины признать ответственность в крушении МН-17

Ведомости

Призывы к России признать вину за крушение в 2014 г. малазийского самолета Boeing 777 неуместны и недопустимы, потому что катастрофа произошла в небе над Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Честно говоря, я пока не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же, подобные призывы абсолютно не уместны и недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — заявил Песков.

На вопрос о том, что следствие может заявить, что в крушении самолета виноваты военные 52 ракетно-зенитной бригады из Курска, Песков ответил: «Никаких вердиктов на этот счет нет, давайте реагировать на новости по мере их поступления».

Ранее на сайте президента Украины было опубликовано совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина — ЕС. В заявлении стороны призвали Россию признать свою ответственность за крушение самолета и «приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17».

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек, выживших нет. МИД России ранее заявил, что именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН-17. Сейчас в Нидерландах продолжается судебный процесс по итогам расследования катастрофы совместной следственной группой в составе представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных