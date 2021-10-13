В Кремле ответили на призыв Украины признать ответственность в крушении МН-17
Призывы к России признать вину за крушение в 2014 г. малазийского самолета Boeing 777 неуместны и недопустимы, потому что катастрофа произошла в небе над Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Честно говоря, я пока не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же, подобные призывы абсолютно не уместны и недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — заявил Песков.
На вопрос о том, что следствие может заявить, что в крушении самолета виноваты военные 52 ракетно-зенитной бригады из Курска, Песков ответил: «Никаких вердиктов на этот счет нет, давайте реагировать на новости по мере их поступления».
Ранее на сайте президента Украины было опубликовано совместное заявление по итогам 23-го саммита Украина — ЕС. В заявлении стороны призвали Россию признать свою ответственность за крушение самолета и «приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17».
Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек, выживших нет. МИД России ранее заявил, что именно незакрытие воздушного пространства Украины привело к катастрофе рейса МН-17. Сейчас в Нидерландах продолжается судебный процесс по итогам расследования катастрофы совместной следственной группой в составе представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.