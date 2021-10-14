На Ямале осенние каникулы в школах продлили из-за ОРВИ и COVID-19
Осенние каникулы для учащихся школ Ямало-Ненецкого автономного округа начнутся на неделю раньше и продлятся две недели — с 25 октября по 6 ноября, сообщается на сайте правительства ЯНАО. Ранее планировалось, что осенние каникулы начнутся с 1 ноября.
«Решение принято из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19. Мера вводится для предотвращения распространения заболеваемости», — пояснили в правительстве.
Сейчас в школах Ямала на карантин выведено 6% классов. Две недели каникул должны помочь существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию в образовательных учреждениях, уточнили в департаменте образования.
12 октября из-за коронавируса школы Воронежа, а также организации, которые занимаются образовательными программами и программами спортивной подготовки, перевели на дистанционное обучение. В областном правительстве также рекомендовали работодателям перевести на дистанционную работу сотрудников, чьи дети учатся в первом—четвертом классах. Дату окончания такого режима обучения пока не определили.
Согласно официальной статистике, приведенной на сайте на 13 октября, в регионе общее число заболевших было зафиксировано 51 855, из них 49 670 человек выздоровели, а 708 умерли. Режим повышенной готовности в ЯНАО продлен до конца года. Все ограничения, введенные из-за коронавируса в регионе, сохраняются до 31 декабря. В России за последние сутки выявили 28 717 новых случаев коронавируса, днем ранее новых заболевших было 28 190. Заболеваемость COVID-19 в стране растет с середины сентября.