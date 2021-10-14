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На Ямале осенние каникулы в школах продлили из-за ОРВИ и COVID-19

Ведомости

Осенние каникулы для учащихся школ Ямало-Ненецкого автономного округа начнутся на неделю раньше и продлятся две недели — с 25 октября по 6 ноября, сообщается на сайте правительства ЯНАО. Ранее планировалось, что осенние каникулы начнутся с 1 ноября.

«Решение принято из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19. Мера вводится для предотвращения распространения заболеваемости», — пояснили в правительстве.

Сейчас в школах Ямала на карантин выведено 6% классов. Две недели каникул должны помочь существенно улучшить эпидемиологическую ситуацию в образовательных учреждениях, уточнили в департаменте образования.

12 октября из-за коронавируса школы Воронежа, а также организации, которые занимаются образовательными программами и программами спортивной подготовки, перевели на дистанционное обучение. В областном правительстве также рекомендовали работодателям перевести на дистанционную работу сотрудников, чьи дети учатся в первом—четвертом классах. Дату окончания такого режима обучения пока не определили.

Согласно официальной статистике, приведенной на сайте на 13 октября, в регионе общее число заболевших было зафиксировано 51 855, из них 49 670 человек выздоровели, а 708 умерли. Режим повышенной готовности в ЯНАО продлен до конца года. Все ограничения, введенные из-за коронавируса в регионе, сохраняются до 31 декабря. В России за последние сутки выявили 28 717 новых случаев коронавируса, днем ранее новых заболевших было 28 190. Заболеваемость COVID-19 в стране растет с середины сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных