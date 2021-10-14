На Ямале осенние каникулы в школах продлили из-за ОРВИ и COVID-19

Согласно официальной статистике, приведенной на сайте на 13 октября, в регионе общее число заболевших было зафиксировано 51 855, из них 49 670 человек выздоровели, а 708 умерли. Режим повышенной готовности в ЯНАО продлен до конца года. Все ограничения, введенные из-за коронавируса в регионе, сохраняются до 31 декабря. В России за последние сутки выявили 28 717 новых случаев коронавируса, днем ранее новых заболевших было 28 190. Заболеваемость COVID-19 в стране растет с середины сентября.