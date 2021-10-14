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В Свердловской области расширили список профессий для обязательной вакцинации

Ведомости

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских расширил список категорий граждан, которые обязаны сделать прививку от коронавируса, говорится на сайте ведомства.

«Согласно Постановлению главного госсанврача Свердловской области от 14.10.2021 №05-24/2, к гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек», — говорится в сообщении.

Люди, которые относятся к этим категориям, должны сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 ноября, вторым – до 15 декабря. Работодатели должны временно отстранить от работы сотрудников, которые не выполнили эти условия. Требование не распространяется на людей, у которых есть медотвод от прививки, и тех, кто переболел COVID-19 не больше полугода назад и имеет документальное подтверждение этого.

Ранее в регионе обязали делать прививки от коронавируса работников сферы образования и чиновников всех уровней власти. Они должны сделать первую прививку до 1 ноября, вторую – до 1 декабря. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что власти 38 регионов ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, которые много контактируют с людьми.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация началась в России в январе. В июле началась ревакцинация от коронавируса.

Ранее по теме: Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились свыше 51 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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