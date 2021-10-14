В Свердловской области расширили список профессий для обязательной вакцинации

Люди, которые относятся к этим категориям, должны сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 ноября, вторым – до 15 декабря. Работодатели должны временно отстранить от работы сотрудников, которые не выполнили эти условия. Требование не распространяется на людей, у которых есть медотвод от прививки, и тех, кто переболел COVID-19 не больше полугода назад и имеет документальное подтверждение этого.