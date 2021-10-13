Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились свыше 51 млн

Ведомости

Более 51 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

12 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти треть жителей России — 43 млн человек. При этом 11 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уровень вакцинации граждан страны «непозволительно маленьким».

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона-Н». Также Минздрав разрешил проводить клинические испытания вакцины «Бетувакс». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Специалисты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания.

В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19. Из статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 октября следует, что за последние сутки в России от коронавируса скончались 984 человека, а 12 октября — 973. За все время пандемии в стране зарегистрировано 219 329 смертей от вируса.

Ранее по теме: Пожилые москвичи смогут получить деньги вместо подарков за вакцинацию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных