Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились свыше 51 млн

В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19. Из статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 октября следует, что за последние сутки в России от коронавируса скончались 984 человека, а 12 октября — 973. За все время пандемии в стране зарегистрировано 219 329 смертей от вируса.