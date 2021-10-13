Первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились свыше 51 млн
Более 51 млн россиян привились первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
12 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти треть жителей России — 43 млн человек. При этом 11 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уровень вакцинации граждан страны «непозволительно маленьким».
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона-Н». Также Минздрав разрешил проводить клинические испытания вакцины «Бетувакс». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Специалисты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания.
В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19. Из статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 октября следует, что за последние сутки в России от коронавируса скончались 984 человека, а 12 октября — 973. За все время пандемии в стране зарегистрировано 219 329 смертей от вируса.