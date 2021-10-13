Пожилые москвичи смогут получить деньги вместо подарков за вакцинацию

«Люди старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в ней принимают участие пожилые москвичи, которые пройдут повторную вакцинацию в указанный период. Выплату в размере 10 000 руб. могут выдать вместо подарочного набора», — говорится в сообщении пресс-службы.