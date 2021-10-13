Пожилые москвичи смогут получить деньги вместо подарков за вакцинацию
Жители Москвы старше 65 лет смогут получить выплату в размере 10 000 руб. вместо подарочного набора за вакцинацию от коронавируса. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Люди старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". Также в ней принимают участие пожилые москвичи, которые пройдут повторную вакцинацию в указанный период. Выплату в размере 10 000 руб. могут выдать вместо подарочного набора», — говорится в сообщении пресс-службы.
Программа действует с 23 июня по 31 декабря. Чтобы получить выплату вместо подарочного набора, пожилым жителям Москвы необходимо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. Для этого необходимо иметь паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
4 октября Собянин сообщил, что Москва вернется к практике проведения лотерей среди привившихся от коронавируса. В июле между москвичами, сделавшими первую из двух прививок от коронавируса в период с 28 июня по 4 июля, разыграли 20 автомобилей Renault Logan.