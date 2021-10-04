Собянин анонсировал новые розыгрыши призов между привившимися от COVID-19

«Мы видим дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности, проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике — показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такой стимул», — сказал глава города.