Собянин анонсировал новые розыгрыши призов между привившимися от COVID-19
Москва вернется к практике проведения лотерей, в том числе розыгрыша автомобиля, между привившимися от COVID-19, чтобы стимулировать вакцинацию в стране, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Мы видим дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности, проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике — показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такой стимул», — сказал глава города.
Собянин отметил, что пожилым людям, среди которых самая низкая доля вакцинированных, дарят подарки за прививки — медицинские аппараты для контроля за здоровьем.
В июле между москвичами, сделавшими первую из двух прививок от коронавируса в период с 28 июня по 4 июля, разыграли 20 автомобилей Renault Logan. Кроме того, в июне в подмосковном Серпухове состоялся розыгрыш трехкомнатной квартиры.
Москва лидирует среди всех регионов России по количеству жителей с выявленным за время пандемии COVID-19. Таковых там 1 650 649, причем у 4410 инфекцию обнаружили в течение последних суток — это рекордное значение с 17 июля. Умерли за время пандемии 29 242 жителя столицы.
Обязательная вакцинация для 60% сотрудников ряда областей, в том числе общепита, образования и здравоохранения, была введена в Москве и Подмосковье в июне этого года. Работодатели должны были обеспечить вакцинацию работников обоими компонентами соответствующих препаратов до 15 августа. В итоге, по словам Собянина, сейчас два компонента вакцин получили 67% сотрудников, только один — 73%. Среди работников сферы образования и здравоохранения доля прошедших вакцинацию превышает 80%.