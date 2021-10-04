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Собянин анонсировал новые розыгрыши призов между привившимися от COVID-19

Ведомости

Москва вернется к практике проведения лотерей, в том числе розыгрыша автомобиля, между привившимися от COVID-19, чтобы стимулировать вакцинацию в стране, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

«Мы видим дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности, проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике — показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такой стимул», — сказал глава города.

Собянин отметил, что пожилым людям, среди которых самая низкая доля вакцинированных, дарят подарки за прививки — медицинские аппараты для контроля за здоровьем. 

В июле между москвичами, сделавшими первую из двух прививок от коронавируса в период с 28 июня по 4 июля, разыграли 20 автомобилей Renault Logan. Кроме того, в июне в подмосковном Серпухове состоялся розыгрыш трехкомнатной квартиры. 

Москва лидирует среди всех регионов России по количеству жителей с выявленным за время пандемии COVID-19. Таковых там 1 650 649, причем у 4410 инфекцию обнаружили в течение последних суток — это рекордное значение с 17 июля. Умерли за время пандемии 29 242 жителя столицы.

Обязательная вакцинация для 60% сотрудников ряда областей, в том числе общепита, образования и здравоохранения, была введена в Москве и Подмосковье в июне этого года. Работодатели должны были обеспечить вакцинацию работников обоими компонентами соответствующих препаратов до 15 августа. В итоге, по словам Собянина, сейчас два компонента вакцин получили 67% сотрудников, только один — 73%. Среди работников сферы образования и здравоохранения доля прошедших вакцинацию превышает 80%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных