Собянин назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице не может не вызывать тревогу, так как заболеваемость растет. Трансляцию заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией показал телеканал «Россия 24».
«Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», — заявил он, отметив, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в два раза ниже пиковых значений.
«Ну и, конечно, необходимо ужесточать контроль за санитарными нормами, как мы и всегда делали во время роста заболеваемости», — отметил Собянин. За нарушение санитарных правил в эти выходные административное наказание понесли 34 крупных торговых центра, отметил он. «Далее будем контролировать и принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации», — добавил Собянин.
За последние сутки в России зарегистрировали 25 781 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Это максимальное значение со 2 января. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 4410 новых случаев. Умерли от вируса 883 человека. Число умерших за сутки поставило рекорд с начала эпидемии в России.