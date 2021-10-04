Собянин назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в Москве

«Ну и, конечно, необходимо ужесточать контроль за санитарными нормами, как мы и всегда делали во время роста заболеваемости», — отметил Собянин. За нарушение санитарных правил в эти выходные административное наказание понесли 34 крупных торговых центра, отметил он. «Далее будем контролировать и принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации», — добавил Собянин.