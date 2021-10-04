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Собянин назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице не может не вызывать тревогу, так как заболеваемость растет. Трансляцию заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией показал телеканал «Россия 24».

«Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», — заявил он, отметив, что в столице показатели заболеваемости COVID-19 пока в два раза ниже пиковых значений.

«Ну и, конечно, необходимо ужесточать контроль за санитарными нормами, как мы и всегда делали во время роста заболеваемости», — отметил Собянин. За нарушение санитарных правил в эти выходные административное наказание понесли 34 крупных торговых центра, отметил он. «Далее будем контролировать и принимать необходимые меры в случае ухудшения ситуации», — добавил Собянин.

За последние сутки в России зарегистрировали 25 781 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Это максимальное значение со 2 января. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 4410 новых случаев. Умерли от вируса 883 человека. Число умерших за сутки поставило рекорд с начала эпидемии в России.

Ранее по теме: Число новых заболевших COVID-19 за сутки обновило максимум с января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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