Число новых заболевших COVID-19 за сутки обновило максимум с января
За последние сутки в России зарегистрировали 25 781 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Это максимальное значение со 2 января. Умерли от вируса 883 человека. Число умерших за сутки поставило рекорд с начала эпидемии в России.
Наибольшее число заболевших выявлено в Москве — 4410 новых случаев, в Санкт-Петербурге — 2198 случаев, в Московской области — 1733. Новые зараженные регистрировались во всех 85 регионах. Выздоровели от коронавируса 14 526 пациентов.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 2198 случаев, Московская область – 1733, Самарская область – 626, Нижегородская область – 596, Воронежская область – 588 случаев.
За весь период пандемии в России зарегистрировали 7 612 317 случаев заражения коронавирусом. 6 740 491 пациент вылечился, 210 801 – погиб.