«Яндекс» и Google обошли госструктуры в рейтинге российских работодателей

В области гуманитарных наук первые четыре строки рейтинга также не поменялись: Google, «Яндекс», «Газпром» и Mail.ru Group. На пятом месте — Chanel. Специалисты в области здравоохранения и медицины больше всего хотели бы работать в Pfizer и Bayer, которая поднялась с шестого места на второе и поменялась местами с Центральной клинической больницей Управления делами президента России. Минздрав опустился с первого на третье место. На четвертом и пятом – «Европейский медицинский центр» и Клинический центр Первого Московского госуниверситета им. И.М. Сеченова.