«Яндекс» и Google обошли госструктуры в рейтинге российских работодателей
Компании «Яндекс» и Google и фармацевтическая Pfizer заняли более высокие строчки рейтинга российских работодателей, чем сырьевые компании и госструктуры, сообщил РБК со ссылкой на исследование компании Universum. В исследовании приняли участие более 18 000 человек. В прошлом году в первой тройке, кроме Google, были «Газпром» и Минздрав.
В области бизнеса и коммерции в топ-5 вошли «Яндекс», Google, «Газпром», «Газпромнефть» и Mail.ru Group (12 октября сменила название на VK). Специалисты сферы инжиниринга больше всего хотели бы работать в Google, «Газпроме» и «Яндексе». Google, «Яндекс» и Mail.ru Group также интересуют специалистов по разработке интернет-контента и обработке информации.
Разработчиков компьютерного ПО привлекают Microsoft и IBM, специалистов в сфере промышленного производства – Siemens, в автомобилестроении — BMW Group. В госсекторе и правительственных учреждениях самым популярным работодателем стал «Роскосмос», в розничной торговле – IKEA, в банковской сфере – Сбербанк. Топ-3 работодателей для ИТ-специалистов не меняется третий год подряд — Google, «Яндекс» и Microsoft. На четвертом месте оказался впервые попавший в рейтинг Тинькофф банк, он потеснил на пятое место Mail.ru Group.
В области гуманитарных наук первые четыре строки рейтинга также не поменялись: Google, «Яндекс», «Газпром» и Mail.ru Group. На пятом месте — Chanel. Специалисты в области здравоохранения и медицины больше всего хотели бы работать в Pfizer и Bayer, которая поднялась с шестого места на второе и поменялась местами с Центральной клинической больницей Управления делами президента России. Минздрав опустился с первого на третье место. На четвертом и пятом – «Европейский медицинский центр» и Клинический центр Первого Московского госуниверситета им. И.М. Сеченова.