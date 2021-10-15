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Оперштаб Москвы назвал условия розыгрыша квартир среди вакцинированных

Ведомости

Участниками розыгрыша 10 квартир в Москве могут стать жители города старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые сделают прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или ревакцинируются с 18 октября по 21 ноября, говорится в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Также участники должны будут зарегистрироваться в программе «Вакцина – твой ключ к здоровью!» и получить специальный код в пунктах вакцинации. Первый розыгрыш квартиры пройдет 27 октября на телеканале «Москва 24» в прямом эфире. Выигравшие коды будут опубликованы на портале mos.ru.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы разыграют 10 квартир среди тех, кто сделает прививки от коронавируса в течение пяти недель. Мэр подчеркнул, что подобные розыгрыши — лишь дополнение. Самое главное, по его словам, это здоровье.

Собянин анонсировал новые розыгрыши призов между привившимися от COVID-19 4 октября. В июле между москвичами, сделавшими первую из двух прививок от коронавируса в период с 28 июня по 4 июля, разыграли 20 автомобилей Renault Logan.

Ранее по теме: Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди привившихся от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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