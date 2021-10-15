Оперштаб Москвы назвал условия розыгрыша квартир среди вакцинированных
Участниками розыгрыша 10 квартир в Москве могут стать жители города старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые сделают прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или ревакцинируются с 18 октября по 21 ноября, говорится в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Также участники должны будут зарегистрироваться в программе «Вакцина – твой ключ к здоровью!» и получить специальный код в пунктах вакцинации. Первый розыгрыш квартиры пройдет 27 октября на телеканале «Москва 24» в прямом эфире. Выигравшие коды будут опубликованы на портале mos.ru.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы разыграют 10 квартир среди тех, кто сделает прививки от коронавируса в течение пяти недель. Мэр подчеркнул, что подобные розыгрыши — лишь дополнение. Самое главное, по его словам, это здоровье.
Собянин анонсировал новые розыгрыши призов между привившимися от COVID-19 4 октября. В июле между москвичами, сделавшими первую из двух прививок от коронавируса в период с 28 июня по 4 июля, разыграли 20 автомобилей Renault Logan.