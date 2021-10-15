Оперштаб Москвы назвал условия розыгрыша квартир среди вакцинированных

Также участники должны будут зарегистрироваться в программе «Вакцина – твой ключ к здоровью!» и получить специальный код в пунктах вакцинации. Первый розыгрыш квартиры пройдет 27 октября на телеканале «Москва 24» в прямом эфире. Выигравшие коды будут опубликованы на портале mos.ru.