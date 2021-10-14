Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди привившихся от COVID-19

Позже на сайте правительства Москвы сообщили, что для участия в акции нужно сделать первую из двух прививок от COVID-19 или пройти ревакцинацию в период с 18 октября по 21 ноября. Первый розыгрыш пройдет 27 октября. Такие же будут проходить каждую среду, последний — 24 ноября.