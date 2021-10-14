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Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди привившихся от COVID-19

Ведомости

Власти Москвы разыграют 10 квартир среди людей, сделавших прививки от COVID-19, заявил в интервью телеканалу ТВЦ мэр столицы Сергей Собянин.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку. То есть это еще один стимул», — сказал он. Отрывок его интервью опубликован на странице оперштаба Москвы во «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что подобные розыгрыши — лишь дополнение. Самое главное, по его словам, это здоровье.

Собянин подчеркнул, что пандемия — это не на один день. «Мы с этим еще долго будем жить, к сожалению», — резюмировал он.

Позже на сайте правительства Москвы сообщили, что для участия в акции нужно сделать первую из двух прививок от COVID-19 или пройти ревакцинацию в период с 18 октября по 21 ноября. Первый розыгрыш пройдет 27 октября. Такие же будут проходить каждую среду, последний — 24 ноября.

Собянин анонсировал новые розыгрыши призов между привившимися от COVID-19 4 октября. В июле между москвичами, сделавшими первую из двух прививок от коронавируса в период с 28 июня по 4 июля, разыграли 20 автомобилей Renault Logan.

Москва лидирует среди всех регионов России по количеству жителей с выявленным за время пандемии COVID-19. Таковых там почти 1,7 млн, причем у 6712 человек инфекцию обнаружили в течение последних суток — это рекордное значение с 17 июля. Умерли за время пандемии 29 952 жителя столицы.

Ранее по теме: Собянин анонсировал новые розыгрыши призов между привившимися от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных