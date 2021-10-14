Собянин объявил о розыгрыше 10 квартир среди привившихся от COVID-19
Власти Москвы разыграют 10 квартир среди людей, сделавших прививки от COVID-19, заявил в интервью телеканалу ТВЦ мэр столицы Сергей Собянин.
«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку. То есть это еще один стимул», — сказал он. Отрывок его интервью опубликован на странице оперштаба Москвы во «ВКонтакте».
Мэр подчеркнул, что подобные розыгрыши — лишь дополнение. Самое главное, по его словам, это здоровье.
Собянин подчеркнул, что пандемия — это не на один день. «Мы с этим еще долго будем жить, к сожалению», — резюмировал он.
Позже на сайте правительства Москвы сообщили, что для участия в акции нужно сделать первую из двух прививок от COVID-19 или пройти ревакцинацию в период с 18 октября по 21 ноября. Первый розыгрыш пройдет 27 октября. Такие же будут проходить каждую среду, последний — 24 ноября.
Собянин анонсировал новые розыгрыши призов между привившимися от COVID-19 4 октября. В июле между москвичами, сделавшими первую из двух прививок от коронавируса в период с 28 июня по 4 июля, разыграли 20 автомобилей Renault Logan.
Москва лидирует среди всех регионов России по количеству жителей с выявленным за время пандемии COVID-19. Таковых там почти 1,7 млн, причем у 6712 человек инфекцию обнаружили в течение последних суток — это рекордное значение с 17 июля. Умерли за время пандемии 29 952 жителя столицы.