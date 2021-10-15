В России установлен новый рекорд по смертности и заболеваемости COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 32 196 новых случаев коронавируса, что является абсолютным рекордом за все время пандемии в стране, сообщает оперштаб. Показатель впервые превысил порог в 32 000. Смертность также в очередной раз обновила максимум, достигнув 999 случаев. Таким образом, общее число выявленных зараженных достигло 7 925 176 человек, из которых 221 313 скончались, а 6 960 024 выздоровели.
Вчера оперштаб зафиксировал 31 299 случаев коронавируса за 24 часа. Это тоже было рекордным значением. Умерли 985 россиян с COVID-19. Показатель ежедневно с 12 октября обновляет максимум.
В Москве за сутки инфекция подтвердилась у 6631 человека после 6712 14 октября. Оба значения являются рекордными с 4 июля. Скончались 70 человек. Общее число зараженных за время пандемии в столице на сегодняшний день составляет 1 706 129, умерших — 30 021. Регион лидирует среди остальных в России как по числу заболевших, так и по ежедневному приросту.
В топ-5 по суточному приросту сегодня вошли также Санкт-Петербург (+2632), Московская (+2110), Самарская (+791) и Нижегородская области (+695). В двух последних значения являются рекордным за все время пандемии. По общему количеству случаев коронавируса лидируют, помимо Москвы, Санкт-Петербург (657 228), Подмосковье (475 122), Нижегородская (179 105) и Свердловская области (147 139).