В России установлен новый рекорд по смертности и заболеваемости COVID-19 за сутки

В Москве за сутки инфекция подтвердилась у 6631 человека после 6712 14 октября. Оба значения являются рекордными с 4 июля. Скончались 70 человек. Общее число зараженных за время пандемии в столице на сегодняшний день составляет 1 706 129, умерших — 30 021. Регион лидирует среди остальных в России как по числу заболевших, так и по ежедневному приросту.