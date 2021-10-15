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Матвиенко заявила об отсутствии оснований для введения локдауна

Ведомости

В России сейчас нет оснований вводить локдаун на общефедеральном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — сказала она в интервью изданию RT. Матвиенко заявила, что введение локдауна в данный момент нецелесообразно. Это будет иметь «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом», подчеркнула она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал введение локдауна из-за коронавируса «абсолютно нежелательным сценарием». Вчера он сказал, что власти регионов страны принимают жесткие антиковидные меры в ситуации, когда местная система здравоохранения перегружена и не может помочь всем поступающим в больницы пациентам. Однако, пока инфраструктура здравоохранения работает и «не захлебывается», все останется, как есть, добавил он. 

Вчера за сутки в России зафиксировали рекордный за все время пандемии суточный прирост зараженных коронавирусом — 31 299 случаев. Показатель впервые преодолел порог в 30 000 человек. Суточная смертность среди пациентов с COVID-19 также обновила максимум, составив 986 случаев. Общее число зараженных за время пандемии россиян достигло 7 892 980 человек, умерших — 220 315. Ранее именно низкие темпы вакцинации от коронавируса в стране Песков связал с высокими показателями смертности от COVID-19.

Ранее по теме: Песков назвал условие перехода властей к жестким мерам в борьбе с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных