Матвиенко заявила об отсутствии оснований для введения локдауна
В России сейчас нет оснований вводить локдаун на общефедеральном уровне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — сказала она в интервью изданию RT. Матвиенко заявила, что введение локдауна в данный момент нецелесообразно. Это будет иметь «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом», подчеркнула она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал введение локдауна из-за коронавируса «абсолютно нежелательным сценарием». Вчера он сказал, что власти регионов страны принимают жесткие антиковидные меры в ситуации, когда местная система здравоохранения перегружена и не может помочь всем поступающим в больницы пациентам. Однако, пока инфраструктура здравоохранения работает и «не захлебывается», все останется, как есть, добавил он.
Вчера за сутки в России зафиксировали рекордный за все время пандемии суточный прирост зараженных коронавирусом — 31 299 случаев. Показатель впервые преодолел порог в 30 000 человек. Суточная смертность среди пациентов с COVID-19 также обновила максимум, составив 986 случаев. Общее число зараженных за время пандемии россиян достигло 7 892 980 человек, умерших — 220 315. Ранее именно низкие темпы вакцинации от коронавируса в стране Песков связал с высокими показателями смертности от COVID-19.