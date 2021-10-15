Матвиенко заявила об отсутствии оснований для введения локдауна

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — сказала она в интервью изданию RT. Матвиенко заявила, что введение локдауна в данный момент нецелесообразно. Это будет иметь «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом», подчеркнула она.