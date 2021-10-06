Кремль назвал локдаун из-за коронавируса нежелательным сценарием
Введение локдауна из-за коронавируса нежелательно для любого региона, в приоритете точечные меры борьбы с ростом заболеваемости, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все, естественно, регионы в соответствии со своими полномочиями чрезвычайными в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация. Но, конечно, в приоритете все-таки точечные меры, потому что уже наработана определенная методика. То есть, конечно, объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», — сказал Песков.
По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. За последние сутки коронавирус обнаружили у 25 133 человек. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры. Например, сегодня Калининградская область объявила о введении QR-кодов для посещения заведений общественного питания, спортивных организаций, учреждений культуры и кинотеатров. До этого аналогичные меры предприняли Самарская область, Пермский край и Удмуртия. 6 октября был зарегистрирован новый антирекорд по смертности от коронавируса — 929 человек.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что локдаун в России вводиться не будет. Голикова отметила, что рост заболеваемости в сентябре составил 31% и «сразу начал с высоких цифр», так что суточные случаи могут достичь отметки в 30 000 заболевших. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по всей России прекращено проведение массовых мероприятий.