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Кремль назвал локдаун из-за коронавируса нежелательным сценарием

Ведомости

Введение локдауна из-за коронавируса нежелательно для любого региона, в приоритете точечные меры борьбы с ростом заболеваемости, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все, естественно, регионы в соответствии со своими полномочиями чрезвычайными в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация. Но, конечно, в приоритете все-таки точечные меры, потому что уже наработана определенная методика. То есть, конечно, объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», — сказал Песков.

По данным Роспотребнадзора, сейчас рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 67 из 85 регионов России. За последние сутки коронавирус обнаружили у 25 133 человек. На этом фоне регионы стали ужесточать антиковидные меры. Например, сегодня Калининградская область объявила о введении QR-кодов для посещения заведений общественного питания, спортивных организаций, учреждений культуры и кинотеатров. До этого аналогичные меры предприняли Самарская область, Пермский край и Удмуртия. 6 октября был зарегистрирован новый антирекорд по смертности от коронавируса — 929 человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что локдаун в России вводиться не будет. Голикова отметила, что рост заболеваемости в сентябре составил 31% и «сразу начал с высоких цифр», так что суточные случаи могут достичь отметки в 30 000 заболевших. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по всей России прекращено проведение массовых мероприятий.

Ранее по теме: Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России выше 30 000 случаев в сутки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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