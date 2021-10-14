Песков назвал условие перехода властей к жестким мерам в борьбе с COVID-19

«Конечно, за истекшие почти два года определенный опыт наработан. Вся медицинская инфраструктура мобилизована, и, конечно, сейчас больше технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей. Поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться», — резюмировал пресс-секретарь президента.