Песков назвал условие перехода властей к жестким мерам в борьбе с COVID-19
Региональные власти принимают жесткие антиковидные меры в ситуации, когда местная система здравоохранения перегружена и не может помочь всем поступающим в больницы пациентам, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В тех регионах, где ситуация приближается к критической, когда просто возможности региональной системы здравоохранения не позволяют оказывать помощь поступающим больным, тогда власти, исходя из своих особых полномочий, принимают иные решения», — сказал он, отвечая на вопрос, после какого суточного прироста зараженных Кремль «примет более решительные меры», а не только будет призывать сделать прививки.
Песков пояснил, что это нет точной «черты» по числу заболевших, после которых власти ужесточат меры. Все зависит от возможностей системы здравоохранения.
«Конечно, за истекшие почти два года определенный опыт наработан. Вся медицинская инфраструктура мобилизована, и, конечно, сейчас больше технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей. Поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться», — резюмировал пресс-секретарь президента.
В то же время Песков указал на необходимость существенно активизировать работу по разъяснению населению необходимости вакцинации от коронавируса. По его словам, нужно раскрывать гражданам «самые трагические факты» о росте заболеваемости COVID-19 и смертности от него.
Песков подчеркнул, что отказ от вакцинации — это безответственность. «Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает», — добавил он.
За последние сутки в России зафиксировали рекордный за все время пандемии суточный прирост зараженных коронавирусом — 31 299 случаев. Показатель впервые преодолел порог в 30 000 человек. Суточная смертность среди пациентов с COVID-19 также обновила максимум, составив 986 случаев. Общее число зараженных за время пандемии россиян достигло 7 892 980 человек, умерших — 220 315. Ранее именно низкие темпы вакцинации от коронавируса в стране Песков связал с высокими показателями смертности от COVID-19.