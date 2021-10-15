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США отменят ограничения на въезд для полностью привитых иностранцев

Ведомости

США с 8 ноября снимут ограничения на въезд в страну для полностью вакцинированных от коронавируса иностранцев, сообщил помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.

«Новая туристическая политика США, которая требует вакцинации для иностранных граждан, путешествующих в Соединенные Штаты, начнет действовать с 8 ноября», — написал Муньос в Twitter. Он добавил, что это относится как к воздушным, так и наземным перевозкам.

9 октября агентство Reuters сообщило, что США снимут ограничения на въезд для привитых вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или внесенными в список ВОЗ для экстренного использования. В список одобренных ВОЗ или американским регулятором препаратов входят вакцины, произведенные компаниями Pfizer и Moderna, а также китайские Sinopharm и Sinovac.

Процедура сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» была приостановлена в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ обнаружили несоответствия при производстве вакцины в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения.

12 октября эксперт ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что повторная инспекция может произойти до конца года и процесс одобрения будет завершен. 10 октября функционер ВОЗ Олег Бенеш сообщил, что в организации пока ожидают предоставления полного пакета документов со стороны России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных