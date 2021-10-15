США отменят ограничения на въезд для полностью привитых иностранцев
США с 8 ноября снимут ограничения на въезд в страну для полностью вакцинированных от коронавируса иностранцев, сообщил помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос.
«Новая туристическая политика США, которая требует вакцинации для иностранных граждан, путешествующих в Соединенные Штаты, начнет действовать с 8 ноября», — написал Муньос в Twitter. Он добавил, что это относится как к воздушным, так и наземным перевозкам.
9 октября агентство Reuters сообщило, что США снимут ограничения на въезд для привитых вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или внесенными в список ВОЗ для экстренного использования. В список одобренных ВОЗ или американским регулятором препаратов входят вакцины, произведенные компаниями Pfizer и Moderna, а также китайские Sinopharm и Sinovac.
Процедура сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» была приостановлена в сентябре после того, как инспекторы ВОЗ обнаружили несоответствия при производстве вакцины в Уфе. Организация указала на недостатки в плане экологического контроля и выразила обеспокоенность соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения.
12 октября эксперт ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала, что повторная инспекция может произойти до конца года и процесс одобрения будет завершен. 10 октября функционер ВОЗ Олег Бенеш сообщил, что в организации пока ожидают предоставления полного пакета документов со стороны России.