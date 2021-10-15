США отменят ограничения на въезд для полностью привитых иностранцев

9 октября агентство Reuters сообщило, что США снимут ограничения на въезд для привитых вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или внесенными в список ВОЗ для экстренного использования. В список одобренных ВОЗ или американским регулятором препаратов входят вакцины, произведенные компаниями Pfizer и Moderna, а также китайские Sinopharm и Sinovac.