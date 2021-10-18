В России начали действовать новые правила газификации земельных участков
В России вступили в силу новые правила доведения газопровода до границ земельных участков. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном 18 октября.
Согласно документу, бесплатно подвести газ к участку смогут жители только населенных пунктов с уже имеющимися газораспределительными сетями. Возможность «догазификации» получат граждане, которые планируют пользоваться газом в личных целях (например, для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи), но не в коммерческих.
Для подключения домовладения к газу следует направить заявку оператору через портал госуслуг, в МФЦ или личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней нужно прикрепить ситуационный план, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. Сроки подведения зависят от удаленности участка от газораспределительной инфраструктуры, в отдельных случаях они будут устанавливаться в индивидуальном порядке.
Президент России Владимир Путин озвучил требование бесплатно подводить газ к земельным участкам россиян во время апрельского послания Федеральному собранию. Соответствующий закон был подписан 11 июня. Газ будут проводить без привлечения денег населения, за счет инвестиционной надбавки газораспределительной организации.
За подключение земельных участков к газораспределительным сетям будет отвечать единый оператор газификации. В 67 регионах газификацию будет производить «Газпром», еще в 12 регионах — крупные региональные компании. Комплексный договор на подключение будут заключать по принципу «единого окна», что, как ожидается, сократит сроки работ.
Программа социальной газификации предполагает, что к 2030 г. уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% до 82,9%, а граждане получат возможность быстрее подключаться к сетям. По оценкам правительства, всего под действие программы могут попасть порядка 3,8 млн домовладений, а общие затраты на их подключение к газу составят более 567 млрд руб.