В России начали действовать новые правила газификации земельных участков

Программа социальной газификации предполагает, что к 2030 г. уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% до 82,9%, а граждане получат возможность быстрее подключаться к сетям. По оценкам правительства, всего под действие программы могут попасть порядка 3,8 млн домовладений, а общие затраты на их подключение к газу составят более 567 млрд руб.