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В России начали действовать новые правила газификации земельных участков

Ведомости

В России вступили в силу новые правила доведения газопровода до границ земельных участков. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном 18 октября.

Согласно документу, бесплатно подвести газ к участку смогут жители только населенных пунктов с уже имеющимися газораспределительными сетями. Возможность «догазификации» получат граждане, которые планируют пользоваться газом в личных целях (например, для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи), но не в коммерческих.

Для подключения домовладения к газу следует направить заявку оператору через портал госуслуг, в МФЦ или личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней нужно прикрепить ситуационный план, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. Сроки подведения зависят от удаленности участка от газораспределительной инфраструктуры, в отдельных случаях они будут устанавливаться в индивидуальном порядке.

Президент России Владимир Путин озвучил требование бесплатно подводить газ к земельным участкам россиян во время апрельского послания Федеральному собранию. Соответствующий закон был подписан 11 июня. Газ будут проводить без привлечения денег населения, за счет инвестиционной надбавки газораспределительной организации.

За подключение земельных участков к газораспределительным сетям будет отвечать единый оператор газификации. В 67 регионах газификацию будет производить «Газпром», еще в 12 регионах — крупные региональные компании. Комплексный договор на подключение будут заключать по принципу «единого окна», что, как ожидается, сократит сроки работ.

Программа социальной газификации предполагает, что к 2030 г. уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% до 82,9%, а граждане получат возможность быстрее подключаться к сетям. По оценкам правительства, всего под действие программы могут попасть порядка 3,8 млн домовладений, а общие затраты на их подключение к газу составят более 567 млрд руб.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о бесплатной газификации домов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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