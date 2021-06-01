Госдума приняла закон о бесплатной газификации домов

В соответствии с принятым документом в России будет введен институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».