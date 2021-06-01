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Госдума приняла закон о бесплатной газификации домов

Ведомости

Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в закон о газоснабжении в России, согласно которым газ до границ участков домовладений граждан будут подводить бесплатно. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с принятым документом в России будет введен институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».

Закон также определяет источники финансирования газификации. В данном случае речь прежде всего идет об инвестиционной надбавке ГРО. Также операторы газификации смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

Изменения приняты во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Подразумевается, что догазификация регионов продлится до 2023 г.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны. Благоустройство городов и поселков он назвал одним из самых важных направлений развития регионов.

Ранее по теме: В Минэнерго уточнили критерии по бесплатному проведению газа в дома

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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