Госдума приняла закон о бесплатной газификации домов
Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в закон о газоснабжении в России, согласно которым газ до границ участков домовладений граждан будут подводить бесплатно. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В соответствии с принятым документом в России будет введен институт единого оператора газификации. Им станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром» и его компании. Там, где он не присутствует, региональным оператором газификации будет наиболее крупная организация, «не являющаяся единым оператором газификации».
Закон также определяет источники финансирования газификации. В данном случае речь прежде всего идет об инвестиционной надбавке ГРО. Также операторы газификации смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.
Изменения приняты во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Подразумевается, что догазификация регионов продлится до 2023 г.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны. Благоустройство городов и поселков он назвал одним из самых важных направлений развития регионов.