В Минэнерго уточнили критерии по бесплатному проведению газа в дома
Площадь домов не входит в перечень критериев для их бесплатного подключения к газу в рамках догазификации населенных пунктов, сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.
«Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере 7 куб. м в час для физических лиц», — сказал он (цитата по ТАСС).
Накануне генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что газ бесплатно подведут к домам площадью не более 300 кв. м. Лимит по часовому расходу он также упомянул, а еще отметил, что участок при этом должен располагаться не более чем в 200 м от газораспределительной сети.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны. Он также поддержал инициативу фракции «Единая Россия», которая выступила с идеей о бесплатном подведении газа к границе земельных участков граждан.
Позже, 6 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» повышения газификации регионов. Из нее следует, что к 2030 г. жителям страны будет проще и дешевле подключаться к сетям. Предполагается, что уровень газификации регионов увеличится более чем на 10% и достигнет 82,9%.