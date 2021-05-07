В Минэнерго уточнили критерии по бесплатному проведению газа в дома

Накануне генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что газ бесплатно подведут к домам площадью не более 300 кв. м. Лимит по часовому расходу он также упомянул, а еще отметил, что участок при этом должен располагаться не более чем в 200 м от газораспределительной сети.