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В Минэнерго уточнили критерии по бесплатному проведению газа в дома

Ведомости

Площадь домов не входит в перечень критериев для их бесплатного подключения к газу в рамках догазификации населенных пунктов, сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере 7 куб. м в час для физических лиц», — сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что газ бесплатно подведут к домам площадью не более 300 кв. м. Лимит по часовому расходу он также упомянул, а еще отметил, что участок при этом должен располагаться не более чем в 200 м от газораспределительной сети.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны. Он также поддержал инициативу фракции «Единая Россия», которая выступила с идеей о бесплатном подведении газа к границе земельных участков граждан.

Позже, 6 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» повышения газификации регионов. Из нее следует, что к 2030 г. жителям страны будет проще и дешевле подключаться к сетям. Предполагается, что уровень газификации регионов увеличится более чем на 10% и достигнет 82,9%.

Ранее по теме: В «Газпроме» пообещали бесплатно провести газ в небольшие дома

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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