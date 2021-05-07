В «Газпроме» пообещали бесплатно провести газ в небольшие дома

«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», — отметил президент.