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В «Газпроме» пообещали бесплатно провести газ в небольшие дома

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Дома площадью до 300 кв. м будут подключены к газу бесплатно в рамках догазификации населенных пунктов, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

«В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил он.

На бесплатное подключение смогут рассчитывать граждане с максимальным часовым расходом газа не более 7 куб. м. Их участок при этом должен быть расположен максимум в 200 м от газораспределительной сети. Строительство сетей внутри своего участка люди будут оплачивать самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны. Благоустройство городов и поселков он назвал одним из самых важных направлений развития регионов.

«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», — отметил президент.

Он также поддержал инициативу фракции «Единая Россия». Та ранее выступила с идеей, что подведение газа к границе земельного участка должно быть бесплатным.

Позже, 6 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» повышения газификации регионов. Из нее следует, что к 2030 г. жителям страны будет проще и дешевле подключаться к сетям. Предполагается, что уровень газификации регионов увеличится более чем на 10% и достигнет 82,9%.

Ранее по теме: «Газпром» назвал ожидаемую экспортную цену на газ в Европу в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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