В «Газпроме» пообещали бесплатно провести газ в небольшие дома
«В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил он.
На бесплатное подключение смогут рассчитывать граждане с максимальным часовым расходом газа не более 7 куб. м. Их участок при этом должен быть расположен максимум в 200 м от газораспределительной сети. Строительство сетей внутри своего участка люди будут оплачивать самостоятельно.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию 21 апреля поручил правительству совместно с регионами разработать план газификации в населенных пунктах страны. Благоустройство городов и поселков он назвал одним из самых важных направлений развития регионов.
«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет», — отметил президент.
Он также поддержал инициативу фракции «Единая Россия». Та ранее выступила с идеей, что подведение газа к границе земельного участка должно быть бесплатным.
Позже, 6 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил «дорожную карту» повышения газификации регионов. Из нее следует, что к 2030 г. жителям страны будет проще и дешевле подключаться к сетям. Предполагается, что уровень газификации регионов увеличится более чем на 10% и достигнет 82,9%.