«Газпром» назвал ожидаемую экспортную цену на газ в Европу в 2021 году

Чистый долг увеличился в 2020 г. на 22% — с 3,168 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2019 г. до 3,873 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2020 г. Рост чистого долга связан с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара и евро по отношению к рублю, отмечает газовый холдинг.