«Газпром» назвал ожидаемую экспортную цену на газ в Европу в 2021 году
«Газпром» прогнозирует среднюю экспортную цену на газ при поставках в Европу в 2021 г. в диапазоне $200—206 за 1000 кубометров. Об этом сообщила в ходе дня инвестора «Газпрома» заместитель председателя правления газового холдинга Елена Бурмистрова.
«Мы видим, что динамика рынка начинает внушать определенный оптимизм. По самым предварительным оценкам, цена по нашим контрактам в I квартале этого года составила $184 за тысячу кубометров. Таким образом, мы можем спрогнозировать среднюю цену — очень аккуратно, очень осторожно — в «вилке» от $200 до $206 за тысячу кубометров», – сказала она.
Зампред правления «Газпрома» напомнила, что компания заложила в бюджет на 2021 г. среднюю цену поставок в Европу на уровне $170 за 1000 кубометров. «Это был некий консервативный подход к нашему планированию. Сейчас складывается благоприятная ситуация, ПХГ в Европе достаточно опустошены после суровой зимы, и это, конечно, вселяет определенный оптимизм», — отметила Бурмистрова.
В свою очередь зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов отметил, что компания ожидает значительного роста финансовых показателей в 2021 г. и их возвращения к уровню, который наблюдался до начала пандемии коронавирусной инфекции.
«Первые три месяца 2021 г. показали заметное улучшение ситуации на мировых нефтегазовых рынках. Мы провели тщательный анализ исполнения бюджета и на этой основе актуализировали наши прогнозы на год. Исходя из текущей рыночной ситуации, мы ожидаем значительного роста ключевых показателей группы «Газпром» и возвращения их к докризисному уровню», — сказал он.
Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 г. снизилась в 8,9 раза и составила 135,341 млрд руб. против 1,203 трлн в 2019 г.
Выручка компании сократилась на 17,5% до 6,322 трлн руб. Приведенный показатель EBITDA снизился на 21% и составил 1,467 трлн руб. Снижение финансовых показателей связано с уменьшением выручки от продаж, поясняет «Газпром».
При этом группа «Газпром» снизила в 2020 г. капитальные затраты по сравнению с показателем предшествующего года на 17,9% до 1,494 трлн руб. Капитальные затраты в 2019 г. составляли 1,819 трлн руб.
Чистый долг увеличился в 2020 г. на 22% — с 3,168 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2019 г. до 3,873 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2020 г. Рост чистого долга связан с увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с ростом курсов доллара и евро по отношению к рублю, отмечает газовый холдинг.