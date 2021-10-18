Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В России снят запрет на въезд семьям проживающих в стране иностранцев

Ведомости

Россия отменила запрет на въезд членов семей иностранных граждан и лиц без гражданства с видом на жительство в стране. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Консульского департамента МИД России.

Нововведение распространяется на супругов, родителей, детей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков, усыновителей, усыновленных, опекунов и попечителей таких лиц, проживающих в России. Для въезда на территорию России они должны предъявить копию документа, подтверждающего степень родства (например, свидетельство о браке, рождении) или установление опеки либо попечительства.

«В случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках приглашающее лицо, которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в РФ, должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику», — указали в министерстве.

В МИДе отметили, что работа над отменой запрета была вызвана многочисленными обращениями постоянно проживающих в РФ иностранцев и их близких родственников. До принятия новых правил въезжать в Россию могли только члены семей российских граждан.

Послабление коверных ограничений произошло на фоне рекордного роста заболеваемости COVID-19 в России. На 17 октября число случаев заболевания инфекцией за последние сутки обновило максимум на протяжении четырех дней подряд и составило 34 303, также было зафиксировано 997 летальных исходов.

Ранее по теме: Рожденным за рубежом предложили выдавать гражданство РФ без согласия родителя-иностранца

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных