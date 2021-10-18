В России снят запрет на въезд семьям проживающих в стране иностранцев

«В случае отсутствия между государством гражданства родственника и Российской Федерацией соглашения о безвизовых поездках приглашающее лицо, которым в данном случае выступает иностранец, постоянно проживающий в РФ, должно обратиться в МВД России для оформления приглашения, которое будет являться основанием для выдачи российским консульским учреждением обыкновенной частной визы его родственнику», — указали в министерстве.