Рожденным за рубежом предложили выдавать гражданство РФ без согласия родителя-иностранца

По закону (ст. 12 закона о гражданстве) ребенок россиянина и иностранца может в упрощенном порядке получить гражданство России только в том случае, если родился на территории страны. По словам заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, из-за этого возникают проблемы с предоставлением гражданства родившимся за рубежом детям россиян. Они касаются не «одного, двух или десяти детей», говорит сенатор. Сложность возникает из-за того, что по ст. 14 того же закона в случае, если ребенок родился за пределами России, для получения гражданства ему требуется согласие родителя-иностранца, пояснил Косачев: «И не всегда это согласие можно получить, часто это просто невозможно». Косачев уточнил, что в случае реализации идеи МИДа гражданство будет даваться не автоматически, а по заявлению одного родителя, но без согласия второго – иностранца.