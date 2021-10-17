Рожденным за рубежом предложили выдавать гражданство РФ без согласия родителя-иностранца

Рожденным за рубежом предложили выдавать гражданство РФ без согласия родителя-иностранцаЭксперты объяснили, как могут выглядеть предложенные МИДом поправки
Российские власти планируют облегчить процедуру выдачи российского гражданства детям от смешанных браков независимо от места их рождения. Об этом 15 октября на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке – на территории России или на территории зарубежного государства, – он обязан в соответствии с Конституцией получать российское гражданство», – заявил министр.
По закону (ст. 12 закона о гражданстве) ребенок россиянина и иностранца может в упрощенном порядке получить гражданство России только в том случае, если родился на территории страны. По словам заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, из-за этого возникают проблемы с предоставлением гражданства родившимся за рубежом детям россиян. Они касаются не «одного, двух или десяти детей», говорит сенатор. Сложность возникает из-за того, что по ст. 14 того же закона в случае, если ребенок родился за пределами России, для получения гражданства ему требуется согласие родителя-иностранца, пояснил Косачев: «И не всегда это согласие можно получить, часто это просто невозможно». Косачев уточнил, что в случае реализации идеи МИДа гражданство будет даваться не автоматически, а по заявлению одного родителя, но без согласия второго – иностранца.
По словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, прежде подобные поправки не принимались из-за нежелания «идти на обострение с иностранными государствами, потому что такая инициатива, по сути, означает защиту интересов одной [российской] стороны в семье». «Другие государства защищают интересы своих граждан в этом вопросе», – говорит Калашников. По оценке депутата, проблема может коснуться «тысяч, если не десятков тысяч семей».
В МИДе на момент сдачи материала в печать не ответили на запрос «Ведомостей» о том, какого количества семей коснется их инициатива. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов говорит, что норма распространится на тех детей, которые живут за пределами России и могли бы получить ее гражданство, но таких случаев, по его мнению, «не очень много». Кортунов добавил, что из этой инициативы понятен «общий вектор на либерализацию предоставления гражданства, вероятно, необходимую для привлечения людей в Россию и увеличения количества сограждан».
Вице-спикер Госдумы, экс-уполномоченный по правам детей при президенте России Анна Кузнецова поддержала инициативу, сославшись на то, что это полезно для решения «житейских вопросов» (цитата по «РИА Новости»). «Пусть это будет так, а когда ребенок вырастет, он уже сможет самостоятельно решить, гражданином какого государства он будет являться», – сказала Кузнецова. Упрощение процедуры получения гражданства России должно обеспечить детям «все возможности для жизни, учебы и дальнейшей работы в нашей стране», заявила депутат Госдумы Яна Лантратова, ранее занимавшаяся в Минэкономразвития гуманитарными программами на пространстве СНГ: «Многие дети из смешанных браков выбрали бы Россию для проживания по достижении 18-летнего возраста, но сталкиваются с юридическими сложностями получения гражданства после совершеннолетия. При этом оно не было предоставлено им при рождении».