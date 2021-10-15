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Лавров заявил о планах давать российское гражданство детям от смешанных браков

Ведомости

Дети от браков россиян с иностранцами будут автоматически получать гражданство России независимо от места рождения и места жительства семьи, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников.

«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — заявил Лавров (цитата по «Интерфаксу»). Такую инициативу хотят реализовать российские законодатели в рамках поддержки соотечественников, уточнил министр.

В конце сентября Минтруд решил расширить перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства иностранцами. В список внесли десятки специальностей, в том числе из области медицины, например детский хирург, врач-инфекционист, кардиолог, писали «РИА Новости». В министерстве отметили, что для получения гражданства упрощенно нужно отработать в России не меньше года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных