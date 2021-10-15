Лавров заявил о планах давать российское гражданство детям от смешанных браков

«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — заявил Лавров (цитата по «Интерфаксу»). Такую инициативу хотят реализовать российские законодатели в рамках поддержки соотечественников, уточнил министр.