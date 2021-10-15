Лавров заявил о планах давать российское гражданство детям от смешанных браков
Дети от браков россиян с иностранцами будут автоматически получать гражданство России независимо от места рождения и места жительства семьи, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на Всемирном конгрессе российских соотечественников.
«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — заявил Лавров (цитата по «Интерфаксу»). Такую инициативу хотят реализовать российские законодатели в рамках поддержки соотечественников, уточнил министр.
В конце сентября Минтруд решил расширить перечень профессий для упрощенного получения российского гражданства иностранцами. В список внесли десятки специальностей, в том числе из области медицины, например детский хирург, врач-инфекционист, кардиолог, писали «РИА Новости». В министерстве отметили, что для получения гражданства упрощенно нужно отработать в России не меньше года.