Инфекционист сообщил о случаях попадания в реанимацию детей с COVID-19
Появились случаи госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию, сообщил на пресс-конференции профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
«Появились случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию. Редкие, ещё, слава богу, редкие, но уже и летальные случаи есть», — рассказал Малышев (цитата по «РИА Новости»).
Говоря о вакцинации детей, профессор объяснил, что в вакцине от коронавируса для детей будет меньше антигена, чем во взрослой, однако ее защитная функция сохранится. «Там значительно меньшее количество антигена. Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше», — отметил Малышев. Говорить же о противопоказаниях для вакцинации детей можно будет после получения заключения Минздрава, уточнил он.
5 июля в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12-17 лет. Добровольцам делают прививки тем же препаратом, который используется для взрослых, но в меньшей дозировке. Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что вакцинация подростков должна была начаться до 20 сентября. При этом Министерство здравоохранения сообщило о получении пакета документов на регистрацию такой вакцины 23 сентября. Сообщалось, что их отправят на экспертизу. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эффективность вакцины для взрослых и подростков сопоставима.