Инфекционист сообщил о случаях попадания в реанимацию детей с COVID-19

Говоря о вакцинации детей, профессор объяснил, что в вакцине от коронавируса для детей будет меньше антигена, чем во взрослой, однако ее защитная функция сохранится. «Там значительно меньшее количество антигена. Считается, что этого будет достаточно для эффективности, как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше», — отметил Малышев. Говорить же о противопоказаниях для вакцинации детей можно будет после получения заключения Минздрава, уточнил он.