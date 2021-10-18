В Белоруссии приостановили оказание плановой медпомощи из-за коронавируса

Власти страны 14 октября разрешили учащимся школ, вузов, лицеев и колледжей пропускать занятия по болезни до пяти дней без медсправок. С 9 октября по всей Белоруссии действует обязательный масочный режим в общественных местах, граждане также должны соблюдать рекомендованную социальную дистанцию — эти правила действуют в том числе при посещении магазинов, общепита, театров, кинотеатров, стадионов, предприятий, больниц, аптек, а также в общественном транспорте, включая такси.