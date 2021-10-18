Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Белоруссии приостановили оказание плановой медпомощи из-за коронавируса

Ведомости

Власти Белоруссии приостановили оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава республики.

Решение затронет диспансеризацию, скрининговые обследования, реабилитационную помощь, физиотерапевтические процедуры, лечение в отделениях дневного пребывания и плановые стоматологические услуги. В Минздраве обосновали свой шаг необходимостью «совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19».

По официальным данным, в Белоруссии за последние сутки было зафиксировано 1956 новых случаев COVID-19 и 15 летальных исходов. С начала пандемии в стране выявлено 573 943 случая заболевания инфекцией и 4417 смертей. Ранее сегодня замминистра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко оценил эпидемиологическую ситуацию в стране как «достаточно серьезную».

Власти страны 14 октября разрешили учащимся школ, вузов, лицеев и колледжей пропускать занятия по болезни до пяти дней без медсправок. С 9 октября по всей Белоруссии действует обязательный масочный режим в общественных местах, граждане также должны соблюдать рекомендованную социальную дистанцию  — эти правила действуют в том числе при посещении магазинов, общепита, театров, кинотеатров, стадионов, предприятий, больниц, аптек, а также в общественном транспорте, включая такси.

Ранее по теме: В Белоруссии ввели обязательный масочный режим и социальную дистанцию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных