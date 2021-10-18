В Белоруссии приостановили оказание плановой медпомощи из-за коронавируса
Власти Белоруссии приостановили оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава республики.
Решение затронет диспансеризацию, скрининговые обследования, реабилитационную помощь, физиотерапевтические процедуры, лечение в отделениях дневного пребывания и плановые стоматологические услуги. В Минздраве обосновали свой шаг необходимостью «совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19».
По официальным данным, в Белоруссии за последние сутки было зафиксировано 1956 новых случаев COVID-19 и 15 летальных исходов. С начала пандемии в стране выявлено 573 943 случая заболевания инфекцией и 4417 смертей. Ранее сегодня замминистра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко оценил эпидемиологическую ситуацию в стране как «достаточно серьезную».
Власти страны 14 октября разрешили учащимся школ, вузов, лицеев и колледжей пропускать занятия по болезни до пяти дней без медсправок. С 9 октября по всей Белоруссии действует обязательный масочный режим в общественных местах, граждане также должны соблюдать рекомендованную социальную дистанцию — эти правила действуют в том числе при посещении магазинов, общепита, театров, кинотеатров, стадионов, предприятий, больниц, аптек, а также в общественном транспорте, включая такси.