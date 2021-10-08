В Белоруссии ввели обязательный масочный режим и социальную дистанцию

«В Республике Беларусь с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным для всех. Данная норма внесена специалистами Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19», — говорится в сообщении. В белорусском Минздраве пояснили, что «это связано с тем, что во всех регионах республики и городе Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».