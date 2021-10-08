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В Белоруссии ввели обязательный масочный режим и социальную дистанцию

Ведомости

Во всех регионах Белоруссии с 9 октября вводится обязательное ношение масок в общественных местах, граждан также обяжут соблюдать рекомендованную социальную дистанцию. Об этом сообщает Минздрав страны.

«В Республике Беларусь с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным для всех. Данная норма внесена специалистами Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19», — говорится в сообщении. В белорусском Минздраве пояснили, что «это связано с тем, что во всех регионах республики и городе Минске наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией».

«Внесено существенное дополнение — ответственность физических граждан. Соблюдать правила будет необходимо и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок», — пояснил главный санитарный врач страны Александр Тарасенко.

По данным Минздрава Белоруссии, за сутки в стране зарегистрированы 1995 пациентов с COVID-19, выписаны — 1645 пациентов. Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 553 795 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 529 853 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз «коронавирус». За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 259 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Вакцинированы первой дозой более 2,7 млн белорусов из 9,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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