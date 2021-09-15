РФПИ сообщил об эффективности «Спутника V» в Белоруссии в 97,2%

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года. Препарат одобрен в около 70 стран мира с населением более 3,7 млрд человек. «Спутник V» пока не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) для применения в ЕС. Европейские чиновники заявляют, что производитель вакцины не предоставил достаточно данных об эффективности и безопасности препарата. Глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери выразил надежду, что вакцина будет одобрена в конце этого или начале следующего года.