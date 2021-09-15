РФПИ сообщил об эффективности «Спутника V» в Белоруссии в 97,2%
Вакцина от коронавируса «Спутник V» продемонстрировала в Белоруссии эффективность 97,2%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
Эффективность препарата оценивалась на основе данных более 860 000 человек, которые сделали прививку с января по июль этого года. В фонде добавили, что данные минздрава подтвердили безопасность вакцины: в Белоруссии не было зарегистрировано случаев тяжелых побочных эффектов после вакцинации и случаев смерти из-за прививки.
Белоруссия стала первой страной, которая одобрила применение «Спутника V». 25 марта минздрав Белоруссии сообщил о старте промышленного производства в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты». Максимальный объем выпуска в стране оценили в 500 000 доз в месяц.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года. Препарат одобрен в около 70 стран мира с населением более 3,7 млрд человек. «Спутник V» пока не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) для применения в ЕС. Европейские чиновники заявляют, что производитель вакцины не предоставил достаточно данных об эффективности и безопасности препарата. Глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери выразил надежду, что вакцина будет одобрена в конце этого или начале следующего года.