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РФПИ сообщил об эффективности «Спутника V» в Белоруссии в 97,2%

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Спутник V» продемонстрировала в Белоруссии эффективность 97,2%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Эффективность препарата оценивалась на основе данных более 860 000 человек, которые сделали прививку с января по июль этого года. В фонде добавили, что данные минздрава подтвердили безопасность вакцины: в Белоруссии не было зарегистрировано случаев тяжелых побочных эффектов после вакцинации и случаев смерти из-за прививки.

Белоруссия стала первой страной, которая одобрила применение «Спутника V». 25 марта минздрав Белоруссии сообщил о старте промышленного производства в республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты». Максимальный объем выпуска в стране оценили в 500 000 доз в месяц.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России в августе прошлого года. Препарат одобрен в около 70 стран мира с населением более 3,7 млрд человек. «Спутник V» пока не одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) для применения в ЕС. Европейские чиновники заявляют, что производитель вакцины не предоставил достаточно данных об эффективности и безопасности препарата. Глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери выразил надежду, что вакцина будет одобрена в конце этого или начале следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных