Пассажиров московского транспорта будут штрафовать за маску на подбородке
Контролеры будут вынуждены выписывать штрафы пассажирам московского транспорта, если у них нет маски или она не закрывает органы дыхания, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.
«Маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что, проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», — пояснил Султанов.
Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте Москвы составляет 5000 руб., за отсутствие маски в торговом центре или на предприятии — 4000 руб. В мае 2020 г. власти Москвы ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. В июле этого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток перестало быть обязательным, но маски все еще нужно носить.