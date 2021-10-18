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Пассажиров московского транспорта будут штрафовать за маску на подбородке

Ведомости

Контролеры будут вынуждены выписывать штрафы пассажирам московского транспорта, если у них нет маски или она не закрывает органы дыхания, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Султанова.

«Маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что, проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания», — пояснил Султанов.

Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте Москвы составляет 5000 руб., за отсутствие маски в торговом центре или на предприятии — 4000 руб. В мае 2020 г. власти Москвы ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. В июле этого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток перестало быть обязательным, но маски все еще нужно носить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных