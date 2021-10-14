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Собянин исключил «остановку» Москвы из-за роста заболеваемости COVID-19

Ведомости

Москва не будет останавливаться из-за пандемии коронавируса, заявил в интервью телеканалу ТВЦ мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы не будем останавливаться. Город будет жить», — сказал он.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Москве на данный момент сложная и характеризуется высокой динамикой заражений, но это было ожидаемо. Мэр отметил, что за последние недели заболеваемость в городе выросла на 20–30%. Собянин допустил, что некоторые ограничения могут быть введены, но они будут краткосрочными.

Также глава города призвал граждан беречь себя, соблюдать санитарные нормы и привиться. Заявления о вреде вакцин он назвал «бреднями».

«Вакцина первоклассная, мирового уровня, прошедшая все испытания. Все спекуляции, что страшно, ужасно, это все бредни. Мне жалко людей, которые сами все это рассказывают, пугают близких, а потом оказываются в реанимации. Жалко и обидно, что этот человек мог привиться в свое время. Пожалуйста, придите и сделайте прививку», — заявил он.

Москва лидирует среди всех регионов России по количеству жителей с выявленным за время пандемии COVID-19. Таковых там почти 1,7 млн, причем у 6712 человек инфекцию обнаружили в течение последних суток — это рекордное значение с 17 июля. Умерли за время пандемии 29 952 жителя столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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