Собянин исключил «остановку» Москвы из-за роста заболеваемости COVID-19
Москва не будет останавливаться из-за пандемии коронавируса, заявил в интервью телеканалу ТВЦ мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы не будем останавливаться. Город будет жить», — сказал он.
По его словам, ситуация с коронавирусом в Москве на данный момент сложная и характеризуется высокой динамикой заражений, но это было ожидаемо. Мэр отметил, что за последние недели заболеваемость в городе выросла на 20–30%. Собянин допустил, что некоторые ограничения могут быть введены, но они будут краткосрочными.
Также глава города призвал граждан беречь себя, соблюдать санитарные нормы и привиться. Заявления о вреде вакцин он назвал «бреднями».
«Вакцина первоклассная, мирового уровня, прошедшая все испытания. Все спекуляции, что страшно, ужасно, это все бредни. Мне жалко людей, которые сами все это рассказывают, пугают близких, а потом оказываются в реанимации. Жалко и обидно, что этот человек мог привиться в свое время. Пожалуйста, придите и сделайте прививку», — заявил он.
Москва лидирует среди всех регионов России по количеству жителей с выявленным за время пандемии COVID-19. Таковых там почти 1,7 млн, причем у 6712 человек инфекцию обнаружили в течение последних суток — это рекордное значение с 17 июля. Умерли за время пандемии 29 952 жителя столицы.