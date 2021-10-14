Собянин исключил «остановку» Москвы из-за роста заболеваемости COVID-19

«Вакцина первоклассная, мирового уровня, прошедшая все испытания. Все спекуляции, что страшно, ужасно, это все бредни. Мне жалко людей, которые сами все это рассказывают, пугают близких, а потом оказываются в реанимации. Жалко и обидно, что этот человек мог привиться в свое время. Пожалуйста, придите и сделайте прививку», — заявил он.