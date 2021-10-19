«Аэрофлот» вернул в продажу льготные билеты для жителей Дальнего Востока

Авиаперевозки на Дальний Восток софинансируются из федерального бюджета, в начале года на их субсидирование было направлено 5 млрд руб. В конце августа «Аэрофлот» снизил цену на билеты для жителей ДФО на 25% по субсидированному тарифу, который должен был быть доступен до 30 ноября. Однако уже в конце сентября ряд дальневосточных изданий сообщил о пропаже таких билетов из продажи. Как сообщал «МК на Сахалине», в правительстве области это объяснили исчерпанием субсидий.