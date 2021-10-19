«Аэрофлот» вернул в продажу льготные билеты для жителей Дальнего Востока
В «Аэрофлоте» возобновили продажу билетов для жителей Дальнего Востока по программе субсидированных перевозок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.
Билеты по сниженным тарифам могут приобрести все жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), имеющие постоянную регистрацию в регионе. Тарифы распространяются на прямые рейсы экономклассом из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно.
Как сообщили в «Аэрофлоте», субсидированный билет в одну сторону для взрослого стоит 7650 руб., а для ребенка от двух до 12 лет — 5740 руб. В эту сумму входят все таксы и сборы. При покупке билета нужно предоставить паспорт с регистрацией в одном из регионов Дальнего Востока, несовершеннолетним нужно предъявить свидетельство о рождении и о регистрации.
Авиаперевозки на Дальний Восток софинансируются из федерального бюджета, в начале года на их субсидирование было направлено 5 млрд руб. В конце августа «Аэрофлот» снизил цену на билеты для жителей ДФО на 25% по субсидированному тарифу, который должен был быть доступен до 30 ноября. Однако уже в конце сентября ряд дальневосточных изданий сообщил о пропаже таких билетов из продажи. Как сообщал «МК на Сахалине», в правительстве области это объяснили исчерпанием субсидий.
В итоге 11 октября правительство выделило дополнительные 490 млн руб. из резервного фонда на субсидии авиаперевозок в ДФО. Предполагается, что это позволит сэкономить примерно 50 000 гражданам. В понедельник, 18 октября, президент Владимир Путин поручил правительству до ноября представить предложения о направлении дополнительных средств.