Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

«Аэрофлот» вернул в продажу льготные билеты для жителей Дальнего Востока

Ведомости

В «Аэрофлоте» возобновили продажу билетов для жителей Дальнего Востока по программе субсидированных перевозок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Билеты по сниженным тарифам могут приобрести все жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), имеющие постоянную регистрацию в регионе. Тарифы распространяются на прямые рейсы экономклассом из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана в Москву и обратно.

Как сообщили в «Аэрофлоте», субсидированный билет в одну сторону для взрослого стоит 7650 руб., а для ребенка от двух до 12 лет — 5740 руб. В  эту сумму входят все таксы и сборы. При покупке билета нужно предоставить паспорт с регистрацией в одном из регионов Дальнего Востока, несовершеннолетним нужно предъявить свидетельство о рождении и о регистрации.

Авиаперевозки на Дальний Восток софинансируются из федерального бюджета, в начале года на их субсидирование было направлено 5 млрд руб. В конце августа «Аэрофлот» снизил цену на билеты для жителей ДФО на 25% по субсидированному тарифу, который должен был быть доступен до 30 ноября. Однако уже в конце сентября ряд дальневосточных изданий сообщил о пропаже таких билетов из продажи. Как сообщал «МК на Сахалине», в правительстве области это объяснили исчерпанием субсидий.

В итоге 11 октября правительство выделило дополнительные 490 млн руб. из резервного фонда на субсидии авиаперевозок в ДФО. Предполагается, что это позволит сэкономить примерно 50 000 гражданам. В понедельник, 18 октября, президент Владимир Путин поручил правительству до ноября представить предложения о направлении дополнительных средств. 

Ранее по теме: Программу субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока увеличат на 490 млн рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных