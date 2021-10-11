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Программу субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока увеличат на 490 млн рублей

Ведомости

Правительство дополнительно направит 490 млн руб. на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Средства будут выделены из резервного фонда, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе на сайте правительства отмечается, что решение позволит сэкономить на авиаперевозках ещё 50 тыс. человек. Билеты со скидками поступят в продажу в ближайшее время. Для этого Минтранс должен завершить все необходимые согласования и заключить соглашения с авиаперевозчиками. «Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты», — заявил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По сниженному тарифу жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по маршрутам из Читы и Якутска в Москву, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска. Также со скидкой можно будет купить авиабилеты из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.

В начале 2021 г. на субсидирование перевозок с Дальнего Востока было направлено 5 млрд руб. С их помощью приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогли около 450 тыс. человек. Перевозки в ДФО софинансируются из федерального бюджета. Как сообщали «Ведомости», в 2021 г. Росавиация распределит на рейсы в округе 2,3 млрд руб. Эти средства пойдут на субсидирование перевозок по 38 маршрутам в/из и внутри ДФО, говорил представитель Росавиации. Кроме того, в 2021–2025 гг. единой Дальневосточной авиакомпании (ДАК) планируется выделить более 50 млрд руб. из бюджета на субсидирование авиаперевозок по новым направлениям.

Ранее по теме: Дальневосточной авиакомпании дадут 50 млрд рублей на «раскатку» новых маршрутов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных