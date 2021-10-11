Программу субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока увеличат на 490 млн рублей

В начале 2021 г. на субсидирование перевозок с Дальнего Востока было направлено 5 млрд руб. С их помощью приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогли около 450 тыс. человек. Перевозки в ДФО софинансируются из федерального бюджета. Как сообщали «Ведомости», в 2021 г. Росавиация распределит на рейсы в округе 2,3 млрд руб. Эти средства пойдут на субсидирование перевозок по 38 маршрутам в/из и внутри ДФО, говорил представитель Росавиации. Кроме того, в 2021–2025 гг. единой Дальневосточной авиакомпании (ДАК) планируется выделить более 50 млрд руб. из бюджета на субсидирование авиаперевозок по новым направлениям.