Программу субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока увеличат на 490 млн рублей
Правительство дополнительно направит 490 млн руб. на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Средства будут выделены из резервного фонда, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе на сайте правительства отмечается, что решение позволит сэкономить на авиаперевозках ещё 50 тыс. человек. Билеты со скидками поступят в продажу в ближайшее время. Для этого Минтранс должен завершить все необходимые согласования и заключить соглашения с авиаперевозчиками. «Вся организационная работа должна быть выполнена как можно скорее, чтобы не позднее начала следующей недели люди уже могли приобретать такие авиабилеты», — заявил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По сниженному тарифу жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по маршрутам из Читы и Якутска в Москву, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска. Также со скидкой можно будет купить авиабилеты из Москвы в Магадан, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский.
В начале 2021 г. на субсидирование перевозок с Дальнего Востока было направлено 5 млрд руб. С их помощью приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогли около 450 тыс. человек. Перевозки в ДФО софинансируются из федерального бюджета. Как сообщали «Ведомости», в 2021 г. Росавиация распределит на рейсы в округе 2,3 млрд руб. Эти средства пойдут на субсидирование перевозок по 38 маршрутам в/из и внутри ДФО, говорил представитель Росавиации. Кроме того, в 2021–2025 гг. единой Дальневосточной авиакомпании (ДАК) планируется выделить более 50 млрд руб. из бюджета на субсидирование авиаперевозок по новым направлениям.