Дальневосточной авиакомпании дадут 50 млрд рублей на «раскатку» новых маршрутов

Дальневосточной авиакомпании дадут 50 млрд рублей на «раскатку» новых маршрутовНо столько пассажиров в ДФО не наберется, предупреждают эксперты
В 2021–2025 гг. единой Дальневосточной авиакомпании (ДАК) планируется выделить более 50 млрд руб. из бюджета на субсидирование авиаперевозок по новым направлениям, следует из концепции развития авиакомпании, с которой ознакомились «Ведомости».
В этом году на «раскатку» новых маршрутов выделят 2,66 млрд руб., в 2022 г. – 7,5 млрд, в 2023 г. – 9,5 млрд, в 2024 г. – 13,9 млрд, в 2025 г. – 16,8 млрд. Представитель Минтранса подтвердил, что обсуждаемый объем субсидирования перевозок в этом году составляет 2,66 млрд руб. В эти объемы не входят действующие субсидии из бюджетов регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в размере 4 млрд руб. ежегодно, уточняется в документе.
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