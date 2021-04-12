Дальневосточной авиакомпании дадут 50 млрд рублей на «раскатку» новых маршрутов

В этом году на «раскатку» новых маршрутов выделят 2,66 млрд руб., в 2022 г. – 7,5 млрд, в 2023 г. – 9,5 млрд, в 2024 г. – 13,9 млрд, в 2025 г. – 16,8 млрд. Представитель Минтранса подтвердил, что обсуждаемый объем субсидирования перевозок в этом году составляет 2,66 млрд руб. В эти объемы не входят действующие субсидии из бюджетов регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в размере 4 млрд руб. ежегодно, уточняется в документе.