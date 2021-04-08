Дальневосточная авиакомпания получит старые канадские самолеты

Больше года назад президент России Владимир Путин дал поручение, в соответствии с которым парк создаваемой на базе «Авроры» единой Дальневосточной авиакомпании (ДАК) должен быть доукомплектован российскими самолетами. Интересы отечественного авиапрома важнее интересов эксплуатантов, уточнил он в октябре 2020 г. Однако из концепции развития компании до 2025 г., с которой ознакомились «Ведомости», следует, что в 2021–2022 гг. она получит два турбовинтовых самолета DHC-6 Twin Otter (19 мест) и семь более вместительных Bombardier DHC-8 (50 пассажиров) и DHC-8-Q400 (на 70–78 мест). А основные поставки новых российских местных и региональных самолетов начнутся только с 2023 г. Это, как предполагается, будет «Байкал» на девять пассажиров производства Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и Ил-114-300 на 68 мест производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). Пока эти модели даже не сертифицированы. До этого из российских самолетов новый дальневосточный перевозчик должен получить только четыре Superjet 100 на 98 мест, а с 2024 г. начнутся поставки L-410, которые также собирает УЗГА по лицензии чешского производителя Aircraft Industries.