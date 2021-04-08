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Дальневосточная авиакомпания получит старые канадские самолеты

Хотя президент России требовал выделить ей новые российские
Анастасия Львова
Пока не будут сертифицированы российские самолеты, авиакомпании «Аврора» придется закупать старые иностранные суда /Юрий Смитюк / ТАСС

Больше года назад президент России Владимир Путин дал поручение, в соответствии с которым парк создаваемой на базе «Авроры» единой Дальневосточной авиакомпании (ДАК) должен быть доукомплектован российскими самолетами. Интересы отечественного авиапрома важнее интересов эксплуатантов, уточнил он в октябре 2020 г. Однако из концепции развития компании до 2025 г., с которой ознакомились «Ведомости», следует, что в 2021–2022 гг. она получит два турбовинтовых самолета DHC-6 Twin Otter (19 мест) и семь более вместительных Bombardier DHC-8 (50 пассажиров) и DHC-8-Q400 (на 70–78 мест). А основные поставки новых российских местных и региональных самолетов начнутся только с 2023 г. Это, как предполагается, будет «Байкал» на девять пассажиров производства Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и Ил-114-300 на 68 мест производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»). Пока эти модели даже не сертифицированы. До этого из российских самолетов новый дальневосточный перевозчик должен получить только четыре Superjet 100 на 98 мест, а с 2024 г. начнутся поставки L-410, которые также собирает УЗГА по лицензии чешского производителя Aircraft Industries.

При этом в концепции указано, что «в случае неготовности отечественной авиатехники в запланированном объеме» будут поставляться иностранные аналоги. Источник «Ведомостей», близкий к «Ростеху», а также собеседник, знакомый с обсуждением проекта ДАК, утверждают, что и Superjet 100 компания может не получить: программа их поставок на ближайшие годы расписана для авиакомпаний «Россия», Red Wings и «Азимут».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных