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В Крыму ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников общепита и такси

Ведомости

Врио главного санитарного врача по Крыму Дмитрий Крутиков объявил обязательную вакцинацию от коронавируса работников некоторых сфер, говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора.

Прививки должны будут сделать работники образования, соцобслуживания, торговли, гостиниц и санаториев, общественного транспорта, в том числе такси, салонов красоты, банков, ЖКХ, музеев, театров и кинотеатров. Также пройти вакцинацию должны будут чиновники. Прививку первым компонентом вакцины нужно будет сделать до 15 ноября: вторым — до 20 декабря. Всего должны будут вакцинироваться не менее 80% сотрудников организаций.

Крутиков отметил, что ситуация с коронавирусом в Крыму «остается неблагоприятной без тенденции к стабилизации». Темпы прироста заболеваемости за неделю и за сутки составляют 20-25%. В общей структуре заболеваемости 50-61% составляют пациенты 18-64 лет. Среди пациентов 30-49 лет уровень заболеваемости за последние четыре недели вырос в 2,1 раза: в возрастной группе 50-65 года — в 2,3 раза. Значительный темп прироста заболеваемости зафиксирован среди медработников, работников образования, торговли, общественного питания и других категорий работников, которые обслуживают население.

Ранее власти нескольких десятков регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников отдельных сфер. 18 октября о таком решении объявили власти Тюменской и Калужской областей. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, более 51 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины, вторым — около 47,6 млн. За последние сутки в России выявлено 33 740 случаев заражения коронавирусом. 19 октября установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — 1015 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных