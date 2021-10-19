В Крыму ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников общепита и такси

Крутиков отметил, что ситуация с коронавирусом в Крыму «остается неблагоприятной без тенденции к стабилизации». Темпы прироста заболеваемости за неделю и за сутки составляют 20-25%. В общей структуре заболеваемости 50-61% составляют пациенты 18-64 лет. Среди пациентов 30-49 лет уровень заболеваемости за последние четыре недели вырос в 2,1 раза: в возрастной группе 50-65 года — в 2,3 раза. Значительный темп прироста заболеваемости зафиксирован среди медработников, работников образования, торговли, общественного питания и других категорий работников, которые обслуживают население.