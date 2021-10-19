«Коммерсантъ»: у семьи бывших сотрудников ФСБ нашли 385 счетов в банках
Генпрокуратура обнаружила у бывших сотрудников ФСБ Михаила и Татьяны Кулюкиных 385 счетов в российских и иностранных банках, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, банковские счета обнаружили у бывшего начальника одного из отделов 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ Михаила Кулюкина и его супруги Татьяны Кулюкиной, которая работа в кадровой службе того же управления.
Поводом для проведения проверки послужила информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ через ООО «Оборонпродкомплект». Совладелец компании-подрядчика Дмитрий Атрощенко ранее признал причастность к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и дал показания против Кулюкина. Как отмечает издание, в ФСБ Кулюкин отвечал за закупки ИРП.
По итогам проверки стало известно, что Михаил Кулюкин с 2009 по 2020 г. открыл 253 счета в 35 банках, а его жена с 2013 по 2020 г. — 132 счета в 33 банках. К моменту проверки действовали 203 из них. На счетах было в основном от 1,3 млн до 4,7 млн руб. и $43 000. Все деньги на счетах, о которых Кулюкины не отчитывались, Генпрокуратура посчитала коррупционным доходом.
Также Кулюкин, как считает следствие, в 2012-2013 гг. купил две квартиры общей площадью более 100 кв. м каждая и нежилое помещение площадью 20 кв. м. За один год Кулюкин купил недвижимость, стоимость которой вдвое больше совокупного дохода семьи за восемь лет службы, пишет газета. Квартиры изначально были записаны на мать Кулюкина 1935 г. рождения, у которой из доходов была только пенсия. После ее смерти ответчик оформил квартиры в наследство.
Представитель ответчиков в ходе разбирательства пояснил, что деньги на их счетах вполне соответствуют их официальным зарплатам и премиям. Генпрокуратуре удалось отсудить в пользу государства квартиру на улице Академика Виноградова кадастровой стоимостью 17 млн руб., квартиру площадью 104 кв. м, гараж, часть денег со счетов и $45 000. Кулюкиным оставили часть счетов и ювелирные украшения. Ответчики обжаловали решение суда в Мосгорсуде. Рассмотрение жалобы должно пройти в октябре.