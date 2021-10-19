«Коммерсантъ»: у семьи бывших сотрудников ФСБ нашли 385 счетов в банках

Также Кулюкин, как считает следствие, в 2012-2013 гг. купил две квартиры общей площадью более 100 кв. м каждая и нежилое помещение площадью 20 кв. м. За один год Кулюкин купил недвижимость, стоимость которой вдвое больше совокупного дохода семьи за восемь лет службы, пишет газета. Квартиры изначально были записаны на мать Кулюкина 1935 г. рождения, у которой из доходов была только пенсия. После ее смерти ответчик оформил квартиры в наследство.