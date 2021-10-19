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Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в семи регионах

Ведомости

Напряженная ситуация с коронавирусом сложилась в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Ивановской и Тюменской областях и в Татарстане, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

«Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично, и шесть субъектов я хотел бы отметить, где мы видим напряженную ситуацию: это Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, Башкортостан, Ивановская область, Тюменская и Республика Татарстан. Ситуация требует индивидуального подхода, в том числе с ограничительными мерами», — сказал Мурашко. В эти регионы были направлены дополнительные бригады медиков. 

По данным Минздрава, с начала месяца прирост заболеваемости коронавирусом составил почти 23%, за прошедшую неделю - 12%. Выросло число пациентов в тяжелом состоянии, а также заболеваемость среди детей и беременных женщин. Мурашко отметил, что большинство пациентов, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии, не делали прививку от коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 33 740 случаев заражения коронавирусом. 19 октября установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — 1015 человек. Несколько десятков регионов ввели обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, которые часто контактируют с людьми. По мнению властей, вакцинация от коронавируса поможет снизить его распространение. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, более 51 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины, вторым — около 47,6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных