Мурашко рассказал о борьбе с поддельными COVID-сертификатами
Росздравнадзор и МВД выявили более 1000 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в Московской области, ситуация стабилизировалась, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Министерство внутренних дел совместно с Росздравнадзором отрабатывает вопросы, связанные с выдачей поддельных сертификатов. Более тысячи поддельных сертификатов было выявлено на территории Московской области <…> Сейчас мы видим, что ситуация с поддельными сертификатами стабилизировалась. Коллеги отработали по регионам, и эффект ощутимый», — рассказал министр. Он отметил, что мошенники создают иллюзию вакцинации и этим могут нанести ущерб здоровью людей.
Ранее Росздравнадзор совместно с МВД выявил группу мошенников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В состав группы входили два медработника больниц в Подмосковье, которые вносили ложную информацию о вакцинации в информационную систему, и шесть человек, которые продавали такие сертификаты в интернете. За время работы мошенники успели продать около 1000 поддельных сертификатов.